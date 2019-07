Alberto Castillo en Punta Arenas (dedicado al Dr. Jorge Amarales)

Uno de los más recordados cantantes de tango es Alberto Castillo (1914-2002) también conocido como “El cantor de los cien barrios porteños” o el “Dotor Castillo”. Apunta el historiador Horacio Salas: “Más que un cantor, Castillo es un símbolo” (Salas, “El tango”, 1986. Pag.261).

El artista era médico ginecólogo, pero no ejerció su profesión, derivando en actor y cantor de tangos, milongas, candombes y valses criollos. La única excepción fue cuando -como reconocido hincha del Club Vélez Sarfield- las ofició de médico del equipo en una gira internacional. De ahí viene lo de “Dotor” y de su versión del tango “Garufa” (“…durante la semana meta laburó y el sábado a la noche sos un Dotor”…). Castillo cantaba desde 1934; en 1939 se integró a la Orquesta “Los Indios” de Ricardo Tanturi (su mejor época, según el tanguero Jorge Amarales). En 1944 formó su propia orquesta.

En la escena artística, Castillo se desclasa. En lugar de ser el médico que canta, se auto asume como integrante de la clase popular argentina; su apogeo coincide con el auge del primer periodo de Juan Domingo Perón (1946-1952). Castillo, sin ser peronista, representaba a los “Descamisados”, a los “Cabecitas negras”, a los “Grasas” (mis queridos “Grasitas” les decía Eva Peón). Es decir, simbolizaba a aquel obrero y trabajador que ya no disimulaba su condición social, sino que al contrario, se enorgullecía de ella.

Su estilo de cantar y vestir era desafiante, histriónico, con fraseos arrastrados, con trazos de burla hacia la burguesía. Fue resistido por la intelectualidad; Julio Cortázar (anti peronista) acotaba: “La mera delectación en el mal gusto y la canallería resentida explican el triunfo de Alberto Castillo” (Revista “Sur” Nº223, 1953). Más adelante, el autor de “Rayuela” -explicando en alguna medida su radicación en París- remataría implacable: “Me ahogaba dentro de un peronismo que era incapaz de comprender en 1951, cuando un altoparlante en la esquina de mi casa me impedía escuchar los cuartetos de Béla Bartók” (“Hispamérica” Nº2, 1972).

A fines de la década de 1950, Alberto Castillo vino a Punta Arenas. Lo trajo la Radio “La Voz del Sur”. Nos contaban algunos testigos -entre ellos, mi padre Marino Muñoz Lagos- que después de sus actuaciones el cantante se iba con un grupo al Bar “El Tigre”, un pequeño local de la calle Pedro Montt que funcionaba al costado de la misma construcción que ocupaba el Bar “Lucerna” (cuya puerta de entrada estaba en la esquina de Pedro Montt y O’Higgins). Aclaremos que este “Lucerna” no tenía relación con su homónimo de calle Bories, vereda cerro, entre Mejicana y Ecuatoriana, actual Ignacio Carrera Pinto. Durante años, ambos locales existieron simultáneamente y que nosotros sepamos, nunca hubo problemas de marca, patentes u otros.

Mi padre agregaba que Castillo se subía a cantar a las mesas de “El Tigre” para el deleite de sus acompañantes y parroquianos hasta altas horas de la madrugada, con una sencillez admirable en consideración a la fama internacional de la cual gozaba en ese momento.

Castillo se mantuvo siempre presente en la escena tanguera. En 1993 regrabó el candombe “Siga el baile” con el conjunto de rock “Los Auténticos Decadentes”, transformándolo en un éxito de proporciones.

“El cantor de los cien barrios porteños” nació y murió en Buenos Aires. Se fue, pero se quedó para siempre en el recuerdo de quienes lo vieron cantando arriba de las mesas de “El Tigre”, aquellos que lo tuvieron ahí: en directo y a capella, en exclusiva para ellos, como en el más refinado de los escenarios.

Nota del autor: a poco más de un año de su muerte, dedico esta crónica a mi apreciado tío Jorge Amarales Aspinall (“El Negro”) médico ginecólogo (al igual que Alberto Castillo) de quien era un gran admirador. La generosidad y el ejemplo del tío Jorge contribuyeron en importante medida a lo que hoy somos.

