«Allá lejos, a la orilla del mar»

Punta Arenas, una sociedad y su música 1894-1945

Nelia Fonseca Almonte

Por: Marino Muñoz Agüero

El libro que hoy reseñamos da cuenta de una investigación que se sitúa en el segundo medio siglo de Punta Arenas (ello, si asumimos que el primer medio siglo se inicia en 1843 con la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes). El objetivo del trabajo (“indagar la cultura musical desarrollada en Punta Arenas entre los años 1894 y 1945”) lleva implícita una dificultad de base: ¿cómo indagar en aquello de lo cual no hay registro?, pues para la materia abordada y del periodo referido ese registro no está, porque sencillamente nunca existió: no hay grabaciones ni filmaciones de lo realizado en esta ciudad, y si las hay, no lo son en cantidad suficiente como para respaldar una investigación de esta envergadura.

La autora logra sortear la dificultad y se da a la tarea de estudiar géneros, formas y estilos musicales que se cultivaron en la sociedad de Punta Arenas, en un contexto histórico, cultural y socio económico definido. Lo hace recurriendo a fuentes orales, registros escritos e imágenes de la época: entrevistas a distintas personas, búsquedas en archivos de la prensa y de diferentes instituciones de localidades de la Patagonia Chileno- Argentina y una nutrida y variada bibliografía.

Luego de una introducción en la cual trata los aspectos mencionados, el texto prosigue con la exploración de la variedad de intérpretes y compositores que nutrieron la actividad musical de nuestra ciudad: conjuntos instrumentales que amenizaban los bailes sociales, los solistas, los coros, las bandas militares y estudiantiles, las estudiantinas, las orquestas sinfónicas o las orquestas típicas (tango). Todo lo anterior, en forma previa y luego simultánea a la aparición del disco.

A continuación, se aborda los espacios públicos y privados donde se desarrollaba la actividad musical. Entre los primeros se cuentan los salones de los barcos y hoteles, las casas de recreo, los cines (etapa del cine mudo), veladas artísticas, confiterías, boites, clubes de colonia o salones de compañías de bomberos. En cuanto a los espacios privados; éstos eran principalmente los salones de las familias adineradas, donde generalmente había un piano.

Influencia decisiva en la materia -señala la investigadora- tuvieron las distintas colonias que intentaban mantener sus tradiciones musicales, entre las que se puede mencionar las representaciones de Alemania, Gran Bretaña, España, Italia, Suiza Francia y Croacia (Yugoeslavia). A lo anterior, debe agregarse las frecuentes vistas de músicos extranjeros; solistas, conjuntos instrumentales o las compañías de opereta y zarzuela, por ejemplo. El contrapeso estaba representado por la colonia chilota y por las decisiones de los distintos gobiernos de la nación para afianzar la música nacional a través de la traída de profesores de folclore del norte del país y de las presentaciones de las bandas militares.

La autora concluye que la historia de la música en Punta Arenas ha estado determinada en gran medida por las desigualdades económicas, sociales y culturales, así como, por la influencia de las colonias inmigrantes.

“Allá lejos…” es un acucioso trabajo de investigación muy bien documentado, el primero referido a su materia y periodo de estudio y que motiva a profundizar o ampliar el análisis.

Nelia Fonseca Almonte es Profesora de Estado en Educación Musical, con grados de Magister y Doctorado. Investigadora y docente en su especialidad, actualmente se desempeña en la Universidad de Magallanes.

* «Allá lejos, a la orilla del mar». Punta Arenas, una sociedad y su música 1894-1945; Nelia Fonseca Almonte -1ª edición-. Universidad de Magallanes – Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, 2019, 199 pgs.