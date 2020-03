Aló intendente de Magallanes!!!

Al día domingo 29 de marzo, cuando escribo esta columna, somos ya, la Segunda Región en tasa de contagiados por habitante en Chile, detrás de la Región de Ñuble, y superando levemente a la Región de La Araucanía y también a la Región Metropolitana.

De las medidas tomadas por la autoridad sanitaria en Chile, que es aislar y dictar cuarentena total a dichas comunas o Región (Ñuble), Temuco y Padre Las Casas y las 7 comunas del sector oriente de la capital, es sólo la Región de Magallanes la que no tiene aún, una cuarentena total, toda vez que, se siguen recibiendo vuelos y llegadas de pasajeros, visitantes o magallánicos que retornan de Chile o el mundo en una situación casi normal.

Los controles para quienes llegan, son básicos (simple observación y toma de temperatura) lo que no da ninguna garantía, que la situación que ya es grave, no se agrave más, cuando además aún estamos lejos del peak, a fines de abril o primera quincena de mayo, que es lo que se indica por parte de la autoridad sanitaria.

Somos una región alejada del centro del país, que pareciera seguir siendo una simple estadística para el gobierno nacional, de que representamos un 1% del país.

Por qué no podemos pensar que si se han tomado esas medidas de fuerza en dichas regiones y comunas, no se tome dicha decisión en nuestra Región de Magallanes, y con una cuarentena total a la región, logremos morigerar el impacto que dará el virus Covid-19 cuando se eleve al máximo punto.

Lo grave, es que como la autoridad central, que es la que realmente gobierna la región, no cierra la región, ésta la terminará cerrando la gente de Magallanes (como ya lo hizo para el paro por la No Alza del gas el año 2010) y con los peligros de que lo haga la gente , los expone a la aglomeración y el contagio y no respetando el ¡quédate en la casa!

Visualizo, que seremos con nuestras propias uñas, los que nos debamos rascar, para sobrellevar esta situación que es grave. Somos la segunda región en tasa de contagiados a este domingo 29 de marzo, y pareciera que a nadie le conmueve, y tenemos una primera autoridad regional, congelada por lo que le digan de Santiago.

Por otro lado, llega a ser exasperante el manejo del intendente, que tampoco ha liderado, gestionado y construido los proyectos y programas de urgencia, para la adquisición de los respiradores, camas y material de protección y seguridad personal para los profesionales y técnicos de salud, que además están y estarán sometidos a los máximos peligros de contagio y de estrés. El Consejo Regional está esperando esos proyectos, para votarlos a la brevedad y en forma extraordinaria, pues luego vendrá la fase de implementar las adquisiciones de estos dispositivos por parte de la dirección regional de Salud bajo la lógica de la Ley de Compras Públicas y esperar que los suministros de dichos elementos lleguen para cuando se requieran, toda vez que la producción y demanda mundial por estos elementos está a sus máximos. Por ello, Sr. Intendente a nivel de lo que podamos hacer acá, póngale urgencia, y actuemos en conjunto y pronto, pues de lo contrario, no tendremos la capacidad de maniobra para sobrellevar la situación, cuando el invierno empiece a mostrar su rigor, a fines de mayo y primeros días de junio que es cuando coincide con el peak que se presentará en Chile de la expansión del coronavirus, como lo dice la presidenta del Colegio Médico.

Por otro lado, un invierno de 4,5 a 5 meses al año (incluyo parte del otoño en el que ya estamos) es, el que se da en toda la Patagonia, y que tenemos como Región de Magallanes, la tasa más alta, de adultos mayores de Chile, lo que nos hace más vulnerables y críticos.

Por ello, la ciudadanía en la que me incluyo, está pidiendo, Sr. Presidente de la República, ¡¡CIERRE LA REGIÓN!! y Sr. Intendente ¡¡ADQUIRAMOS LO QUE NECESITAMOS CON RECURSOS REGIONALES!!, porque de Chile no nos va a llegar nada, ni siquiera un decreto de Cuarentena Total a pesar de ser este 29 de marzo de 2020, la segunda región con mayor tasa de contagios en Chile por Covid-19.