Don Andrés Pivcevic Rajcevic era parte del ADN más precioso de lo que significa ser magallánico en estos tiempos de globalización y sociedades líquidas.

Lo conocí hace poco más de quince años y lo seguí conociendo, siempre en diversas reuniones, ya que no tuve la fortuna de ser su amigo, pero en dichas reuniones, a propósito de proyectos de interés del gobierno regional cuando desempeñaba el cargo de seremi de Justicia o de diversas inquietudes en las cuales he participado como abogado, a propósito de la Corporación de Desarrollo de Magallanes, por ejemplo, o la Comisión de Zonas Extremas en el Senado de la República, pude constatar la existencia de un hombre trabajador, cauto, soñador y de efectos profundos y arraigados; hombre de familia y de trabajo, características con las cuales muchos nos queremos identificar, pero que cada vez son más escasas en la sociedad.

Pero, como no lo conocí personalmente, he solicitado a mi apreciado amigo Alejandro Toro Sánchez me permita utilizar parte de su homenaje escrito a Don Andrés, extracto que procedo a transcribir: “Conocía a Andrés a mediados de los años 90, como uno más de los entrevistados de un joven periodista que recién llegaba a Punta Arenas. Desde un comienzo me llamó la atención su personalidad afable y soñadora; y, por supuesto, empeñosa. Un innovador que junto a su familia concretó el primer vuelo comercial de Aerovías DAP el 14 de noviembre de 1980 en un avión Twin Otter desde Punta Arenas a Puerto Williams. Y además un luchador que dio la pelea fuerte contra el centralismo cuando en 1995 DAP inició sus vuelos en la ruta Punta Arenas-Santiago con dos aviones Boeing. Recuerdo la entrevista que le realicé en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo cuando la primera de estas aeronaves llegó a la zona, y orgulloso posó delante de ella. A él no le gustaban las fotografías, pero esa fue una gran foto, sin duda. Lo suyo era el bajo perfil, bien lo saben quienes lo conocieron. Lo suyo era el hacer sin presumir.”, agrega los siguientes aspectos fundamentales en la vida de don Andrés: “Andrés fue un regionalista. En mis años como editor general y director de La Prensa Austral varias veces me comentó sus ideas para avanzar en estas materias. Era un activo participante en el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización (Conarede). No soportaba el centralismo. Cuando comencé a trabajar en DAP, en abril de 2012, muchas de las conversaciones que tuvimos se relacionaron con esto. Conocí de primera fuente las múltiples acciones que desarrolló y ayudó a impulsar en pos del regionalismo, pero siempre -siendo fiel a su estilo de vida- sin aspavientos ni figuración”.

Alejandro culmina su homenaje dando cuenta del humanista y creo que, efectivamente, don Andrés no era ni más ni menos que aquello, un humanista de los que pocos quedan.

Así las cosas, se fue un buen hombre, bueno de bondad y de carácter. Agradezco la oportunidad de haber compartido su espacio y su tiempo y poder manifestar en estas líneas el agradecimiento de muchos hombres y muchas mujeres que aprecian estos valores y vieron en él una acción viva de los mismos. Afortunadamente su familia sigue adelante con la misma entereza y valores que supo practicar y aquello mantiene incólume la esperanza en el futuro, pues su legado es profundamente humano y son sus hijos, su cónyuge, sus nietos, yernos y nueras quienes podrán mantenerlo.