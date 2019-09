Ante la emergencia climática: no podemos ser indiferentes

La emergencia climática no es un invento, el clima ha cambiado y todos y todas podemos notarlo. Quienes nacimos en la Patagonia sabemos cómo eran los inviernos cuando éramos más pequeños, cómo caía la nieve y la ciudad se vestía de blanco.

Hoy la realidad es distinta y por eso miles de personas en más de 150 países han salido a las calles a protestar y visibilizar lo que ocurre en los cinco continentes, exigiendo a los líderes y lideresas mundiales activar políticas para combatir la crisis climática. En este contexto es importante que en nuestro país reflexionemos y trabajemos de manera conjunta para transformar este debate en acción.

Por ejemplo, expertas y expertos chilenos han señalado que los océanos son el ecosistema más grande del planeta y que hasta el momento han sido el componente del sistema climático mundial para amortiguar los impactos del cambio climático porque absorbe más de un 90% del calor y alrededor de un 25% de las emisiones de carbono. Pero como señala la climatóloga de la Universidad de Chile e integrante del Consejo Presidencial para la COP25, Maisa Rojas, ese gran “servicio” que realizan los océanos a las personas tiene un costo demasiado alto y cuando estos empiecen a pagar ese costo no nos va a poder seguir proveyendo de servicios que son tan vitales para poder sobrevivir.

Considerando ese escenario y de manera de contribuir desde nuestro rol conformamos la Bancada Glaciar en la Cámara de Diputados, que busca proteger nuestros glaciares de manera efectiva a través de la ley. Además como Convergencia Social creemos que ante el cambio climático es urgente modificar el Código de Agua para asegurar su uso democrático; cerrar de manera inmediata las termoeléctricas más antiguas; decretar emergencia climática para inversión en adaptación al calentamiento global; proteger nuestros bosques nativos y generar normas ambientales OMS para terminar con zonas de sacrificio.

Es nuestro deber avanzar en una agenda aún más ambiciosa y consistente, logrando el equilibrio y cuidado entre medioambiente y trabajo, sobre todo en nuestra Región de Magallanes. Las gestiones del Presidente Sebastián Piñera no pueden quedarse en los discursos realizados en la Onu durante esta semana. Debemos revisar las medidas y decisiones que se están tomando para enfrentar la crisis y actualizar la legislación. No podemos perder más tiempo, no podemos ser indiferentes.