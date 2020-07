Antonia, un dolor inconsolable

Si bien el caso de Antonia Barra se encuentra en la agenda noticiosa de todos los medios, con amplia resonancia en las redes y una numerosa cantidad de manifestaciones sociales debido a la decisión del juez a cargo de no decretar prisión efectiva para Martín Pradenas, personalmente debo expresar que el enojo por esta decisión judicial fue proporcional a la tristeza que me provocó conocer este caso hace meses atrás. Como padre de una adolescente, me resultó inevitable empatizar, aunque sea sólo a través de la inferencia, con el dolor e impotencia del progenitor de Antonia cuando presentaba sus descargos que le llevaron al terrible desenlace de la joven a sus tempranos 21 años.

Lo que trágicamente le sucedió a Antonia pasará a la historia como esos casos emblemáticos que se graban en la mente, pero sobre todo en las emociones de las personas, pues si bien estas aberraciones son más comunes de lo que suponemos, hay elementos que al conjugarse provocan una repercusión mediática que es imposible ignorar o sólo bajarle el perfil.

La imagen de una joven llena de vida y un futuro por delante, la indefensión de un padre y una familia que trata de encontrar justicia como consuelo a su irremediable pérdida, la presunción antes del juicio que el victimario no pasaría ni un día en la cárcel debido a sus influencias, los argumentos de una Defensa que provocan un lógico malestar, son, por nombrar algunos, los elementos que van conformando esta historia.

Nada de lo que sucedió puede justificarse, ni porque sea común, ni porque Pradenas tenga buena pinta, ni porque Antonia había bebido (o peor aún, le hubiesen administrado sin su consentimiento alguna sustancia que alteró su estado de conciencia), ni por el carrete, ni por nada. Me niego a considerar el simplista argumento que esto pasó porque Martín Pradenas es hombre, o porque posee una buena posición económica; esto es mucho más complejo que sólo recurrir a estereotipos facilistas que nos dan la ilusión de aumentar el control sobre situaciones que consideran muchos factores que no se encuentran a la vista.

Si bien son las mujeres las que mayoritariamente han levantado la voz por Antonia, creo que a todos como sociedad debemos hacernos cargo de lo sucedido, ya que desgraciadamente no se puede volver a atrás, pero deben sacarse lecciones de lo sucedido.

Una vez más el rol de la familia se vuelve central, en la comunicación, modelos y ejemplos que se van entregando a lo largo del tiempo. Dejarle claramente establecido a los varones lo que deben y no deben hacer, aunque se les presenten las oportunidades, aunque sus instintos y hormonas parecieran dictar sus impulsivas respuestas, las relaciones sexuales sólo pueden ser consentidas y en total libertad, no por la persuasión manipuladora ni menos por la imposición de la fuerza. Relativizar esta simple idea no tiene lugar. Punto. A las jóvenes, si bien para muchos nos queda claro lo anterior, no deben abandonar por completo las medidas de autocuidado cuando se encuentran en ambientes en que podría presentarse peligro. Cuidarse entre las personas de confianza y tener precaución en mantener su estado de conciencia alerta creo que son las más importantes. Estas dos recomendaciones, que muchos padres entregan de forma reiterada, deben estar presentes, pues no conocemos las intenciones, estados mentales o creencias que poseen muchas personas que evalúan el abuso sexual como algo “normal” o al que legítimamente justifican, por lo que estarán alertas a obtenerlo de manera furtiva. En ningún caso la víctima tiene la culpa, pues la responsabilidad es de quién ejerce la conducta de abuso, pero como eso aún no es entendido por todos, tanto hombres como mujeres deben asumir conductas de autoprotección.

Finalmente, y es uno de los aspectos que más tristeza provoca el caso de la joven de Temuco, duele imaginarse el estado de fragilidad emocional, de indefensión y desamparo que vivió íntimamente y en soledad Antonia, pues a pesar de tener a su familia, no comunicó sus intenciones de quitarse la vida y buscar ayuda. Ojalá personas que en algún momento puedan experimentar un proceso parecido, aún con todo el dolor que llevan encima, puedan buscar un apoyo que les ayude a salir adelante, evitando un desenlace donde prime la desesperanza.

Si bien entiendo y comparto la indignación hacia Pradenas, ojalá con esa misma fuerza, contribuyamos para evitar que otras Antonias pasen por lo mismo.