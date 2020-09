Aprender, la gran terapia para estos tiempos de cuarentena

Mientras en algunos lugares se avanza a los desconfinamientos, en otros se ingresa a cuarentenas cuya duración resulta tan incierta como las nuevas noticias que van surgiendo acerca de la pandemia. Lo cierto es que cada vez más personas a nuestro alrededor expresan sentirse “chatas” con la solicitud de estar en casa a tiempo completo. Recientes estudios acerca de la tolerancia de la gente (por ejemplo, hay un preocupante informe acerca de la salud mental de los profesores y su labor a distancia) ante la actual situación, dan cuenta de lo complicado que le está resultando a una parte importante de la población asimilar esta nueva condición de vida, pues además se suman preocupaciones de tipo social y económico.

Aunque ya hemos abordado algunos aspectos a considerar para el autocuidado, quisiera referirme a uno que cada vez va cobrando mayor relevancia debido a que puede contribuir a nuestro bienestar en diversos ámbitos: desarrollar nuestro aprendizaje vía internet.

Durante un tiempo se pensó que internet para el común de las personas tenía una finalidad informativa y de entretención, dejando la enseñanza como un ámbito reservado a grupos especializados o selectos de la población. Si aún algunas personas comparten esa idea, la pandemia les ha obligado a mirar de una manera distinta esta maravilla tecnológica que ha democratizado más que nunca el saber. Lo que antes estaba en manos de expertos cuyo conocimiento era compartido a través de los libros restrictivamente, hoy puede estar al alcance “de todo el mundo” por medio de canales interactivos que inundan nuestros sentidos. Es que como he expresado en anteriores oportunidades, nuestra generación vivió la educación y el acceso al conocimiento como un maná escaso cuyo valor se encontraba en lugares específicos y bajo el monopolio de expertos, mientras que para las generaciones actuales el problema no es conseguir el saber, si no discriminar de manera efectiva lo valioso en medio de una avalancha infinita de información.

Por eso, más allá de la edad, los intereses o las necesidades que tenga usted, aprender es una de las mejores formas de no sólo “pasar” este confinamiento, si no de aprovechar realmente este tiempo que debe interpretarse como una oportunidad única para abordar lo que eternamente aplazamos con la excusa de no tener tiempo. Desde cursos breves, pasando por talleres, charlas, lecturas y seminarios, hasta tutoriales prácticos de lo que usted busque. Los hay pagados, pero una gran cantidad no tiene costo y sólo esperan que curiosos y motivados aprendices los consulten.

No crea todo lo que supuestos gurúes prometen a cada rato cuando irrumpen en nuestras redes sociales, noticias o videos; pues por muy atractivos y convincentes que parezcan, tanta maravilla debe hacernos analizar fríamente las cosas. Chicos pintosos prometiendo entregarnos el secreto para hablar inglés en 3 meses sin siquiera dominar la gramática, dandyes exitosos con vidas soñadas que en arranques de beata solidaridad nos ofrecen compartir sus secretos para que seamos como ellos, maestros de las finanzas que sin trabajar lo tienen todo, expertos en alimentación que nunca estudiaron nutrición, etc. Analizar de manera lógica la información o desconfiar de lo que parece demasiado bueno y fácil, nos ayudará a no caer en cantos de sirenas, pues en tiempos complejos la gente escucha sólo lo que quiere o necesita fervorosamente, no siendo el esfuerzo mantenido o la necesidad de movilizar recursos y energía por nuestra parte lo más demandado. Esto lo saben muy bien los políticos y los publicistas, pues con una buena campaña comunicacional se puede convencer de lo que sea.

Por eso, atrévase a buscar, a revivir la sensación gratificante de aprender y resolver problemas que antes no podía, de fortalecer habilidades que había desestimado. De lo que usted quiera, elija lo que le guste, no importa si es sencillo o complejo, comience por algo sin costo para ir monitoreando si desea ir más allá. Sea constante, forme hábitos y disfrute de ellos, no los sufra. Aprender algo nuevo es fascinante no sólo por los beneficios materiales que podría traer, pues el mayor provecho se verifica en nuestra salud mental, en el crecimiento personal y en el aporte que podemos ejercer hacia otras personas, administrando de buena manera nuestro tiempo y alejándonos de rumiar y reclamar por todo. Así, en el futuro, podremos responder algo interesante cuando nos pregunten: ¿y qué hiciste durante la cuarentena?