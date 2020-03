¿Apruebo o Rechazo?

Hay mucha gente que está bien perdida acerca del plebiscito al que todos estamos llamados para el 26 de abril; incluso hay quienes no pareciera importarles saber de qué se trata. Esta actitud despistada -y aún indiferente- se ha visto potenciada con el hecho de que no es obligatorio votar en él, al no prosperar la reforma intentada en el Parlamento.

De esta manera, entre el desconocimiento y apatía de muchos se estará realizando una de las principales reflexiones y diálogos que puede hacerse en un país, como es tratar acerca del marco fundamental en el cual queremos convivir y desarrollarnos como personas y comunidad humana, y dentro del cual se elaboran las leyes que ordenan y norman diversos aspectos de la vida personal y social.

A pesar que ya comenzó la franja televisiva -que casi nadie ve-, lo que ocupa el espacio en la mente de mucha gente es la preocupación por el día a día violento y la acumulación de injusticias y frustraciones, en lugar que las preguntas que estamos llamados a responder en el plebiscito. Por supuesto, ante tanto despiste hay grupos y partidos muy interesados en decirle a cada uno cómo tiene que votar.

Así, entre los que andan perdidos, están los que imponiendo sus puntos de vista quieren ahorrar a otros la reflexión sobre el tema, siendo que se trata de un asunto que incumbe a todos los ciudadanos en una sociedad que en lo valórico es plural, lo cual exige buscar los consensos necesarios y aceptar ese pluralismo como uno de los ejes de la vida ciudadana.

También, en esta sociedad plural y en un asunto que incumbe a todos los ciudadanos desde su conciencia, no parece conveniente que las iglesias asuman una postura oficial ante la pregunta que se hará a cada ciudadano si aprueba o rechaza la elaboración de una nueva Constitución, y acerca de cuál sería el modo de redactarla. Es un asunto opinable, por lo tanto es totalmente legítimo que la conciencia de un cristiano se oriente en un sentido o en otro.

Así, entre los que andan perdidos está el caso de algunas iglesias evangélicas que han tomado una opción por el rechazo a una nueva carta constitucional y trabajan activamente por esa opción. De la misma manera, los obispos católicos en la declaración de la Conferencia Episcopal del 15 de noviembre de 2019 dicen: “agradecemos el paso que han dado el gobierno y un amplio espectro de sectores políticos en un acuerdo para caminar a una nueva Constitución”; es decir, los obispos tomaron posición por el camino a una nueva Constitución saltándose el plebiscito y ahorrándose la pregunta a los ciudadanos si se aprueba o se rechaza la elaboración de una nueva Constitución.

Cuando las iglesias toman posiciones oficiales -en un sentido o en otro- en asuntos tan opinables y tan discutibles, como estos que serán sometidos a un plebiscito, están ocupando un espacio que no les corresponde, pues asumen una postura “oficial” como si fuesen los que dictan lo que debe decidir los fieles en plena libertad de conciencia. Eso es lo que se llama clericalismo, y el Papa Francisco ha dicho que es “la peste de la Iglesia”, porque se pretende mandar y sustituir la libertad de conciencia de los fieles en asuntos que son legítimamente opinables.

Por cierto que las iglesias -como cualquier otro grupo presente en la sociedad- puede y debe aportar con los valores que promueve en una sociedad que es plural en lo valórico. Las iglesias tienen que promover -no imponer ni exigir- los grandes valores que animan sus vidas, es decir, la búsqueda del bien común, el valor de la vida y la dignidad inalienable de toda persona, el cuidado del medio ambiente, el destino universal de los bienes, la libertad de conciencia y de la práctica religiosa, la promoción de la participación responsable en la vida social, etc.

Junto con esto, en este importante proceso ciudadano, es tarea de las iglesias y del conjunto de grupos y actores sociales promover la participación, promover la información y la reflexión acerca de todo lo que está en juego y, sobre todo, velar por la libertad de conciencia de cada uno de sus feligreses y de todos los ciudadanos. Esto es ayudar a que cada uno pueda decir “apruebo o rechazo” no movido por el temor ni por la defensa de sus propios intereses, sino buscando la mayor equidad y justicia posible para todos los ciudadanos.