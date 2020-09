¡Apruebo!, no tengo duda alguna que mi decisión es aprobar una nueva Constitución, tampoco tengo temores, ni mucho menos desconfianza, y ello se debe a diversas razones que a continuación trato de sintetizar.

Primero. No tengo un ánimo de revancha contra la Constitución de una dictadura, pero es bueno precisar que un instrumento jurídico que nació en medio del miedo y de la incertidumbre, sin posibilidad alguna de debatir, ni mucho menos controvertir, razón por la cual no se puede aseverar que fue efectivamente aprobada por el pueblo chileno, pues si no hay gobierno democráticamente elegido, ni elecciones, no puede nacer de ello un acto democrático legítimo.

Segundo. Tengo muy claro que la Constitución no va a definir el bienestar específico de cada persona, pero es necesario que esta carta fundamental decida qué está primero, si un sistema económico o los seres humanos que forman parte del mismo; que defina si el Estado sólo debe subsidiar o resolver directamente la satisfacción de necesidades mínimas de los más desposeídos; que precise si el Estado asegura condiciones para el desarrollo de cada uno o asegura un mínimo de bienestar para todos y cada uno de los habitantes. Estos principios que forman parte de las bases institucionales de una Constitución y su país, son fundamentales y, a mi juicio, irrenunciables.

Tercero. Es fundamental definir la naturaleza del gobierno o Poder Ejecutivo y en ello estoy plenamente de acuerdo con mantener un régimen presidencial, pero con fuerte y vinculante control ciudadano que permita propiciar un referéndum revocatorio cuando un Presidente se aleje de aquello que prometió o atente contra los principios que debe respetar todo gobernante, de modo tal que siempre exista la necesidad de un sano y consecuente ejercicio del poder, aunque sea por temor a perder el cargo.

Cuarto. Por cierto, es necesario mantener un Parlamento, pero creo que hay que analizar seriamente si se requiere mantener dos cámaras o sólo dejar un Congreso Unicameral, estableciendo por cierto el referéndum revocatorio para cada parlamentario si transgrede los compromisos adquiridos con su electorado. En el mismo sentido y habida consideración que, en general, salvo honrosas excepciones, nuestra clase política demostró que aún con dietas altas es capaz de solicitar apoyo económico extraordinario en sus quehaceres, creo que es necesario rebajar considerablemente la dieta y los fondos de libre disposición para la gestión parlamentaria los que, si bien es cierto no son de materia de la Constitución, deberían ser fijados en proporción a la escala única de sueldos para la administración pública y no determinados por la propia corporación que acoge a los parlamentarios.

Quinto. Ya es hora de consagrar la autonomía económica absoluta del Poder Judicial, de modo tal que no depende de leyes que emanan de otro poder del Estado para aprobar su presupuesto anual.

Sexto. Por supuesto que es imperativo modificar de manera profunda el Tribunal Constitucional, configurándolo como un órgano de derecho, compuesto por integrantes que accedan por mérito académico y profesional y no por adhesión política lo que permite, a lo menos, asegurar que no se convertirá en una alternativa política al Poder Legislativo.

Séptimo. Para consagrar, de una vez por todas, un sistema de gestión político-administrativa descentralizado o, a lo menos, de gestión local en aquellos aspectos determinantes para el desarrollo de las diversas zonas geográfica en Chile.

Por supuesto que tengo muchas más razones pero, por ahora, dejemos sentadas las señaladas.