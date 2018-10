Aula segura o aula protegida también podría ser aula en custodia, aula vigilada, aula en protección, aula con guardaespaldas, hasta aula tipo bunker, pero la realidad es que nuevamente estamos en presencia de un ejemplo en el cual se enmienda o pretende corregir una situación, que denota una grave falencia del Estado y del sistema económico, con una norma sancionatoria que establece un cuestionamiento en cuanto a los derechos constitucionales de los diferentes actores que confluyen en una sala de clases, especialmente el derecho al debido proceso. Por lo demás estamos frente a una respuesta a un fenómeno que no fue evitado, conducido o manejado a tiempo.

En efecto, el sistema falla porque se han construido con la base de establecimientos educacionales pagados que razonan en torno al sistema de mercado y, por ende, la educación que tienes, su calidad y medios materiales, es la educación que puedes pagar. Al lado, (o al frente) está la educación subvencionada que, en términos generales, se basa sobre la necesidad de aspirar a la educación privada, sin perjuicio de importantes y buenas excepciones. Finalmente, está la educación pública municipal que ya está sujeta a una estigmatización y a un abandono que impide, siquiera, aspirar a mejores condiciones actuales y futuras para sus educandos; en esta parte no puedo evitar el recuerdo de la canción el baile de los que sobran en otro contexto, pero con los mismos resultados.

El sistema económico falla porque su núcleo básico está determinado por la necesidad de aspirar a más y mejores medios materiales y asocia el éxito con las carreras lucrativas, pues cualquiera otra que no genere recursos no forma parte de sus intereses más inmediatos; el sistema te invita a rentabilizar tu educación para tener más. El Estado falla porque cuando tiene establecimientos en los cuales los niños pasan frío; escuelas en los cuales los conflictos entre ellos no se solucionan, pues las unidades de convivencia escolar no se preocupan mayormente por las razones o causas basales de sus problemas, que tiene que ver con violencia, escasez de recursos y abandono en sus hogares; escuelas que reciben a niños y niñas dañados por la vida y respecto de los quienes no existen ni recursos para dar esperanza, ni vocación para brindar un toque humano; en fin, el Estado falla cuando el más desposeído queda a merced de las circunstancias y posteriormente esa víctima, ese estudiante, aparece como victimario y se establece como solución su expulsión para sacarlo del sistema olvidando que, como la naturaleza que se abre paso cuando se ve atacada, el ser humano regresa con el resentimiento, la rabia y la decepción del trato y abandono prodigado.

Del modo descrito, mi pregunta es: ¿El aula segura o protegida es una solución o, simplemente, es otro síntoma de una sociedad enferma que ha perdido su rumbo?