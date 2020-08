¡Basta ya!

Estas últimas semanas, La Araucanía ha vuelto a estar en la palestra, ha estado saliendo en casi todos los noticiarios y durante varios días, con su tema característico, la causa mapuche y sus distintas derivadas, convocando a las audiencias en la agenda mediática nacional. Una nueva huelga de hambre que, al igual que 10 años atrás, es usada como caja de resonancia y aprovechada en lo comunicacional por distintos actores nacionales y regionales, que durante 30 años de gobierno de uno y otro lado han atinado prácticamente en muy poco. Como escribíamos hace 10 años en un matutino regional, “todos sensibilizados por el deterioro de la salud de los huelguistas, es decir de quienes han hecho uso de la violencia imponiendo su visión sobre la causa mapuche. Prácticamente nadie ha escrito una línea o gastado una palabra proponiendo cómo solucionar de manera concreta, la postergación del pueblo mapuche, seguimos escuchando la misma cantinela hueca”.

Asimismo y como consecuencia del aumento en las violentas manifestaciones amparadas ya no sólo en la oscuridad y en los rostros ocultos, se ha tenido que lamentar una serie de “tomas pacíficas” de municipios, desalojos con civilies, atentados y quema de vehículos en distintas rutas de Arauco y La Araucanía.

Con estos hechos queda en evidencia, al igual que diez años atrás, como el tema mapuche, cuando no hay violencia no atrae a nadie, pero cuando la hay, como cambia la cosa, ahí todos quieren estar, pero sólo por el ratito que dure la cuña televisiva. Cuando es hora de hacer la pega, de solucionar los problemas de la gran mayoría que vive en la pobreza rural, de escuchar y hacer participar a la región, no se oye padre. Y lo peor, es que esto le está costando muy caro a la región, se ha tenido que lamentar muertes totalmente innecesarias, se ha ahuyentado las inversiones y muy pocos están dispuestos a liderar o hacerse cargo del tema, algo huele mal en Dinamarca, decíamos hace una década en aquella columna citada.

Este es un problema mayor que sólo se visibiliza, desde la capital, con la punta violentista del iceberg, porque nunca se le ha dado atención a la gran base del témpano, sumergida y prácticamente desaparecida de la agenda nacional.

Ya viene siendo hora de que La Araucanía como un todo diga basta, y que dejen a su gente decidir sobre su futuro. Es necesario que la región se empodere y haga cargo del tema. Bien puede un plebiscito regional ayudar a relevar un camino de consenso para cumplir los sueños de una Araucanía multicultural viviendo en armonía.

Basta de usar a esta región y su pobreza estructural como tribuna o vitrina mediática, para subir escalones de la fama. Menos gárgaras y figurones, y más soluciones.

Basta de ser un laboratorio de experimentación e improvisación de políticas públicas mal diseñadas a control remoto desde la capital, por quienes tienen escaso conocimiento de la realidad regional. Políticas que nunca han dado el ancho, ni han podido representar alguna solución pertinente para sus problemas.

Basta de dar tribuna preferencial a las minorías violentistas, pasando a llevar a la gran mayoría silenciosa del pueblo mapuche, para variar postergado y olvidado. Basta de omitirse y dejar los espacios, es hora de ocuparlos y asumir los protagonismos que corresponda.

Para terminar, esta columna es la misma que hace 10 años escribí, sólo tuve que cambiarle un par de palabras, así de grave y dejada de lado, por parte de todos, está La Araucanía.