Bolsonaro, el rudo

Adelantándose al debate que marcó la agenda del G-7, el Presidente Jair Bolsonaro espetó en Brasilia la que considera la única fórmula realista para combatir el calentamiento global: que la humanidad deje de contaminar. Para ello sostuvo que hay que comer menos y “hacer caca un día sí y otro no”.

En la misma onda distendida, se subió al carro de las redes sociales cuando Rodrigo Andreaca publicó en Facebook un meme que comparaba el aspecto físico de la Primera Dama francesa y la esposa de Bolsonaro. “Ahora entienden por qué Macron persigue a Bolsonaro… Apuesto a que son los celos de Macron”, comentó.

El incidente no terminó ahí. En su cuenta oficial de Facebook, el Mandatario brasileño acusó recibo: “No humilles al tipo. Jajajajaja”.

En un tiempo en que las redes sociales lo soportan todo, el rudo intercambio alcanzó proporciones épicas. En una conferencia de prensa junto a Sebastián Piñera le pidieron luego su opinión al Presidente Emmanuel Macron. “¿Qué puedo decirles?, respondió. Es triste. Las mujeres de Brasil tendrán sin duda vergüenza al leer tales afirmaciones de su presidente. Deseo a los brasileños que pronto tengan un presidente a su altura”.

El panorama, más allá del golfo de Vizcaya (“Gascogne” en francés), estaba en llamas. La Amazonía brasileña ardía por los cuatro costados. La cuenca del Amazonas comprende ocho países aunque la mayoría del bosque está en Brasil. Se estima -aunque no hay unanimidad- que aquí se produce alrededor del 20 por ciento del oxígeno del mundo.

A mediados de agosto, los incendios ardían con la mayor intensidad desde 2013, cuando el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil comenzó a rastrearlos. Según sus datos la región amazónica ha registrado más de la mitad de los 71.497 incendios forestales del país de este año, cifra 83 por ciento superior al mismo período de 2018.

El Presidente Bolsonaro, que ha sido reticente en aceptar la idea del cambio climático y el calentamiento global, tardó en reaccionar. Finalmente, autorizó el uso de las Fuerzas Armadas. Actualmente más de tres mil personas y sobre 200 vehículos, están empeñados en el combate de las llamas. En este complejo cuadro el Presidente Sebastián Piñera asumió la riesgosa tarea de coordinar, por encargo de la comunidad europea, la ayuda internacional.

Que el empeño no será fácil lo dijeron, casi simultáneamente dos ex cancilleres de Chile de muy distinta orientación: Hernán Felipe Errázuriz y Heraldo Muñoz. Pero era difícil que rechazara el pedido de Macron, quien ha dado repetidas señales de afecto al matrimonio Piñera. Si tiene éxito dejará muy alta su imagen internacional. Por otro lado, Bolsonaro ha sido igualmente cordial aunque volvió a exigir disculpas de Macron: “En lo que refiere al gobierno, no al pueblo, al gobierno francés, por el hecho de haberme llamado mentiroso y haber dicho dos veces que la soberanía sobre la Amazonía tiene que ser relativizada, solamente después de que se retracte de lo que dijo sobre mi persona, que represento a Brasil como presidente electo, y por el espíritu patriótico de nuestro pueblo, que no acepta que se relativice la soberanía de la Amazonía, sólo así, sin problema volveremos a conversar”.

De los memes y otros agravios cibernéticos, por el momento, nada.