Calderón-Labrín: “autojusticia” psicopática

Dos jóvenes de 23 años, con orígenes diametralmente opuestos e historias de vida sin prácticamente nada en común, o casi nada.

Hernán Calderón Argandoña, joven rebelde que ha emitido fuertes y ácidas críticas acerca del estilo farandulero de su familia, pero que ha abrazado un modo de vida mediático y ha aprovechado al máximo los privilegios entregados por sus padres. Autos lujosos, viajes y la afición por las armas son algunos de los gustos de este reguetonero ABC1. Demás estaría detallar la situación delictual en que se encuentra debido al ataque con arma blanca en contra de su padre hace pocos días, cuya causa estaría relacionada en un supuesto acoso y abuso en contra de su polola, lo que se está investigando. La amplia difusión en los medios de comunicación se justificaría por el interés que genera en la gente un caso con los condimentos que todos conocemos.

Ulises Labrín, por otra parte, probablemente no resulte familiar para la mayor parte del país. Es un humilde hijo de campesinos de Buin, que el 27 de julio del año pasado le quitó la vida al joven de 17 años Tomás Acevedo en San Vicente de Tagua Tagua, conmocionando al país debido al horrible ensañamiento con su víctima, a quien asesinó con más de 250 cortes propinados con un arma blanca. Ulises es descrito por sus conocidos como un joven tranquilo, estudioso, que le gustaba jugar a la pelota y bailar en grupos. En esta última actividad conoció a la adolescente de 15 años de iniciales FM, quien le confidenció haber sido víctima de un ataque sexual por parte de Tomás Acevedo, por lo que entre ambos urdieron un plan para vengarse. Mientras FM fue la autora intelectual, Ulises fue el que materializó el crimen. Cuando fueron descubiertos, gracias a las pericias realizadas por la policía analizando llamadas y mensajes de sus celulares, además de cámaras que captaron los recorridos junto a Tomás; el joven victimario se enteró que FM había inventado todo, pues la víctima nunca abusó de ella. Quizás si hubiese conocido mejor al adolescente que ese año egresaba de 4° medio y tenía un gran proyecto de vida por delante, al que todos querían debido a la alegría y cariño que les entregaba en su colegio y grupo de scouts, Ulises hubiese pensado de manera más fría y racional.

A pesar del cara y sello observado en las vidas de estos dos jóvenes, ambos no presentaban antecedentes delictuales antes de estos hechos de sangre que se cometieron casi con un año exacto de diferencia. Y aunque uno atacó a su progenitor dejándolo con heridas graves, mientras el otro asesinó alevosamente a un inocente adolescente indefenso; ambos comparten una planificación cuidadosa del acto en que infringieron el castigo que, a su juicio, merecían sus víctimas. Si el resultado de sus actos era el proyectado en sus mentes, no lo sabemos y quizás no importe, pues a final de cuentas lo que prima sobre las intenciones es la realidad.

A ambos los moviliza la venganza ante el abuso que habrían sufrido sus pololas, aunque este condicional nunca fue considerado ya que se evaluó con dogmática certeza, primando un cúmulo de emociones destructivas por sobre cualquier funcionamiento racional. Este actuar violento parece haber nublado todo tipo de proyección lógica de las consecuencias de sus actos, anulando considerar que vivimos en sociedad, por lo que ante acusaciones tan delicadas e importantes debe recurrirse a las instancias de justicia que corresponde, evitando hacer un ajuste por cuenta propia que a la larga sólo hipotecará la propia existencia.

Casos como estos sirven para, más allá del morbo, analizar y reflexionar con los hijos a medida que van adquiriendo mayor independencia y van forjando sus principios de vida, para ir valorando la importancia del autocontrol, especialmente cuando vivenciamos emociones intensas y disruptivas. Fundamental es fomentar habilidades como la empatía, la intimidad y confianza necesarias para comunicar a los demás aquellos conflictos que nos pueden llevar a reaccionar de una manera violenta, en que no sólo se perjudica a otros, pues hay una considerable dosis autodestructiva en acciones como las que desgraciadamente fuimos testigos en estos dos casos, más allá de la abundancia material de uno o el origen modesto del otro. Para compartir, analizar y reflexionar.