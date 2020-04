Cambia todo cambia

Que este virus y el combate de la pandemia, están provocando cambios, no es ninguna novedad. Cierran las botillerías, el comercio pequeño del barrio se fortalece frente al arrollador imperio de los supermercados. Hay más transferencias y menos contacto, se imponen las transacciones, la idea es tener cero contacto. El cliente transfiere y en el negocio le dejan el producto afuera, luego pasa y lo retira. Las grandes compras ya no salen, no hay fiestas ni encuentros familiares y de ningún tipo, sólo lo necesario para el disfrute confinado del núcleo familiar. Todo muy austero, pero lo más grave es que hay otros que ni siquiera tienen pega ni sustento, pronto no habrá que echarle a la olla.

Sin duda la humanidad ha sido desafiada. Una humanidad que se creía imbatible, cuyos límites los imponía el avance de la ciencia y la astronomía explorando el espacio, hoy por hoy, un simple virus la vuelve a la edad media o a la época de las cavernas. Como antiguamente lo recuerdan los adultos mayores, al establecer una conversación, hoy se vuelve a preguntar por la salud cuando nos comunicamos con alguien. Así lo que antes era una norma, hoy regresa en gloria y majestad, justo cuando ya habíamos llegado al convencimiento que el estar sanos parecía ser un commodity.

Para algunos puede que la naturaleza y el mundo nos estén mandando señales respecto a parar la máquina. Y con esto que se están muriendo los más antiguos, no estaremos viviendo demasiado, no se habrá alargado mucho la vida. El cambio climático es otra señal y así varias. A lo mejor la gran señal es que bajemos la revolución y volvamos a una vida más austera, más natural, más familiar y menos acelerada.

La primatóloga chilena Isabel Behncke y doctorada en Oxford, reconocida por sus investigaciones sobre el comportamiento social de los bonobos, lo expresa en reciente entrevista, “ya estábamos pensando en Marte, nos íbamos de acá. De algún modo, perdimos el respeto por nuestra casa. Y ha sido muy impresionante que un simple virus nos devuelva a la naturaleza en tan pocas semanas.”

Se preguntaba Behnke, “este afán de control, de eliminar los potenciales riesgos de la vida… y sobre todo, qué nos hizo creer que eso era posible. Hay que sentirse muy Dios para pensar que uno puede controlar de esa manera la naturaleza y a los otros seres humanos. Este reencuentro con nuestra fragilidad nos reubica”, así como la “percepción de la muerte reorganiza las prioridades”. En dos palabras según ella, “recibimos un tremendo ubicatex de la naturaleza”.

La pandemia ha hecho reflexionar a distintas personalidades, así Ernesto Ottone piensa que “lo cierto es que estamos atravesando una gran prueba de humildad colectiva a nuestro ego tan inflado, que parecía haber olvidado los escollos múltiples que debe superar la humanidad para avanzar”. Por su parte, Michael Laitman concluye que “esta pandemia es una oportunidad para desarrollar una nueva perspectiva de nosotros mismos y visualizar el éxito no como un triunfo sobre los demás, sino como el empoderamiento de la sociedad en su conjunto”. Asimismo para Ascanio Cavallo “hay una valoración nueva de la vida que no existía hasta cualquier guerra reciente, y la novedad es que está pasando por encima de Trump, Xi Jingping, Putin y los ayatolas”.