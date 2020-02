Camino a la reelección

“Lo que (Trump) hizo no fue perfecto. No, fue un asalto flagrante a nuestros derechos electorales, nuestra seguridad nacional y nuestros valores fundamentales. Corromper unas elecciones para mantenerse en el cargo es quizás la violación más abusiva y destructiva del juramento de un cargo que puedo imaginar”. La afirmación del senador republicano Mitt Romney refleja un sentimiento generalizado en las esferas políticas norteamericanas. Sin embargo, no fue suficiente para dar la aprobación al “impeachment”, la acusación constitucional que habría sacado del poder al Presidente Donald Trump.

En un ambiente de euforia, alentado ir el propio Trump que un día antes dirigió la “barra brava” republicana como experimentado animador de TV, el Senado rechazó la acusación en dos votaciones separadas.

La derrota demócrata, ha fortalecido a la campaña de Trump para la reelección. Nadie lo habría imaginado cuando comenzó su gobierno. Muchos observadores pensaban que todo había sido un gran error de los electores. Fanfarrón, prácticamente sin experiencia política, ni conocimientos internacionales, con repetidas historias de abusos y menosprecio a las mujeres, parecía probable que sería sacado rápidamente del poder. En los círculos diplomáticos europeos no solo pensaban lo mismo, sino que se empezaron a cruzar apuestas acerca del tiempo que pasaría antes de su destitución.

Este es el único pronóstico que no se ha cumplido. Los otros, lo que se generaron en todo el mundo, tanto en los pasillos diplomáticos como en los círculos internacionales de negocios no han fallado. Como el legendario elefante en una cristalería, Trump ha tropezado con el protocolo siempre que ha tenido oportunidad.

Ls prestigiosa revista The Atlantic recopiló 50 historias en que Trump incurrió en graves errores o mintió descaradamente. En una reunión con scouts recordó hizo alarde de sus experiencias en la niñez… pese a que nunca perteneció a los niños exploradores. Según el mismo recuento, Trump, en su primer día en la Casa Blanca se quejó ante los líderes republicanos de que en la votación que había ganado, se habían escrutado entre tres y cinco millones de votos “ilegales”. Nunca lo demostró. Al comenzar la campaña, anotó el mismo comentario de The Atlantic, aseguró -tal vez por si perdía- que la votación estaba “arreglada” (en su contra).

Después de la elección de mitad del período, ante la insistencia de Jim Acosta, reportero de CNN, el Presidente, exasperado, le espetó ocho veces que “¡era suficiente!”, mientras una asistente trataba de arrebatarle el micrófono al periodista.

Pero, sin duda, lo mas llamativo ha sido el reiterado menosprecio frente al sexo opuesto.

Tras numerosos dichos políticamente incorrectos, Trump se embarcó en una pelea personal con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, quien estuvo a cargo de la primera parte del “impeachment”. La semana pasada, al entregar su mensaje sobre el Estado de la Nación, Trump le pasó a Pelosi una copia de su discurso, pero la dejó con la mano extendida cuando ella educadamente intentó saludarlo.

Como respuesta, cuando el Presidente terminó de hablar, Nancy Pelosi rompió ostentosamente el texto que le había entregado.

Pero claro, para una mayoría de norteamericanos, nada de esto parece ser realmente importante.