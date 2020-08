Candidato a la defensiva

El jueves terminó la primera fase de la campaña electoral norteamericana. Se sabía de antemano que los candidatos republicanos serían el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. Por ello no hubo sorpresas.

Igual que la convención demócrata, el encuentro republicano tuvo un énfasis fuertemente telemático. No tuvo despliegues multitudinarios ni la colorida parafernalia tradicional. Donald Trump, zorro viejo en el espectáculo televisivo, incorporó escenarios exclusivos desbordantes de significado patriótico: la Casa Blanca, por cierto, y Fort McHenry, en las cercanías de Baltimore. (En este sitio, desde donde habló el vicepresidente Pence, estaba izada la bandera en una histórica batalla contra los ingleses en 1812. Su visión a la distancia inspiró a Francis Scott Key el poema que sirvió de base para “The Star Spangled Banner”, el himno nacional norteamericano).

Este cuidadosamente preparado esfuerzo responde al reconocimiento de que la elección puede perderse en noviembre. Así lo señalan las encuestas, que han marcado un descenso en la popularidad de Trump. Al mal manejo de la pandemia (que se caracterizó por la porfía en quitarle importancia al comienzo), se agregaron la crisis producida por la brutalidad policial y el permanente desprecio de Trump por todas las minorías incluyendo su inocultable machismo.

En este complejo panorama, la estrategia de la campaña de Trump consiste en poner énfasis en el crecimiento económico, puesto en duda por la pandemia; los supuestos logros internacionales (¿China? se pregunta uno); la pérdida en 2018 de los electores de los suburbios de ciudades clave, y su mala relación con el género femenino. Como se recordará, una sobrina y su hermana mayor le dirigieron demoledores ataques.

El esfuerzo por superar los malos efectos de esta situación se hizo evidente ahora. Como señaló The New York Times, “en vez de ataques sostenidos contra (el candidato demócrata) Biden, la jornada del miércoles incluyó los discursos personales de un trío de asesoras de Trump, quienes hablaron de sus propias experiencias con él y describieron una versión del presidente que rara vez se comenta en público, y les pidieron a los votantes que confíen en sus palabras”.

Sin embargo, no basta. Se requiere de un mayor esfuerzo, pero puede traducirse en nuevos errores.

Un componente esencial de todos los gobiernos norteamericanos es el rechazo de la mentira. No es que no mientan, pero deben evitar quedar en evidencia. En el siglo pasado, Nixon estuvo a punto de ser destituido por sus engaños y Clinton pasó apuros por no reconocer lo ocurrido con Mónica Lewinsky. El historial de Trump es mucho peor y por ello está sometido a un constante escrutinio público. En este caso el candidato a la vicepresidencia sufrió un exhaustivo examen. Incluso en tiempos de fake news y vigilancia constante de los medios, resulta sorprendente la cantidad de errores, falsedades y exageraciones que los equipos del Washington Post y el New York Times detectaron en el discurso de Mike Pence.

Por ejemplo, Pence aseguró que Biden “recortaría fondos” a la Policía, a pesar de las negativas explícitas del ex vicepresidente al respecto. “Joe Biden llevaría a Estados Unidos por un camino de socialismo y declive, pero no vamos a dejar que eso ocurra”, sentenció.

Es lo que está por verse en las próximas semanas.