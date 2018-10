Aunque el título de esta columna exude un tufillo apocalíptico…nada más lejos que eso.

Se trata del reciente parto literario de Magalí Tajes, una muchacha argentina que derivó de la psicología al humor. ¿Qué tal?

El libraco es distribuido en Chile por Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y es de humor. Sí, de humor…que es el chiste vestido de etiqueta.

En un país de carácter grisáceo y de creatividad vicaria, el texto de esta comediante argentina destila ingenio, derrocha talento y nos hace tanto reír…como pensar. Y hasta sus pucheros asoman cuando nos habla del lado oscuro del amor.

Ya en la solapa se presenta de forma original: “Nací en Buenos Aires en 1988. Soy escritora y comediante de stand up. También soy impuntual, desordenada. Una vez al día me pregunto quién soy. Y de puro neurótica, porque no es que eso me lleve a algún lado. ¿Oh sí? ¡Ah! soy casi psicóloga, pero se nota poco. Y conste que no te estoy analizando”.

Esta chica es potente en sus escritos…que nos dejan a ratos “tomando caldo de cabeza” y en otros parajes nos hace sonreír. Como para refrendar que tristeza y alegría son anverso y reverso de una misma medalla.

Cuando terminé de leer este libraco llamado “Caos”, me asaltó una duda (bueno, la delincuencia ha inundado todos los campos). El hecho es que no puede zanjar un acertijo personal y que me asaltó a la luz de los relatos de la joven Magalí. ¿Cree ella en el matrimonio…o sólo en las relaciones de pareja que deben darse por terminada cuando la cama pasa a un segundo plano y la mujer ya no calienta ni al profeta de Peñalolén? ¿O el hombre da al traste con el romanticismo al acostarse y hacer el amor con los calcetines puestos?

En lo personal, creo que debieran prohibir esa frase ya clásica del casamiento que dice “hasta que la muerte los separe”. Lo digo porque al cabo de algunos años de vivir juntos, ello puede ser una tentación para el homicidio.

La joven autora hace filosofía con el amor y su pariente más desagradable: la decepción. En uno de sus relatos, una chica confiesa en voz alta: “No sabes todo lo que corrí…para igual llegar tarde a tu vida”.

¿A quién no le ha pasado algo similar alguna vez en su vida? Esa frustración de llegar placé (segundo lugar) ante el hombre o la mujer amada no la remedia ni el dinero. Es similar a la del piojo corto de vista que se posó en la cabeza de Bernardo O’Higgins y no pudo comer nada. Al cabo de diez minutos se percató que se trataba de una estatua al prócer.

“Caos” es un libro que nos invita a reflexionar del amor, de la vida, de la adversidad y en fin…de este caprichoso ascensor llamado existencia.

Y la autora no deja de formularse preguntas insoslayables, como ¿cuántos muros se tienen que saltar para llegar a una meta? ¿dónde termina la frente de los pelados? ¿cuántos mundos hay que dejar morir, para que nazca el propio?

CAOS es un libro que te hace sonreír…y te deja pensando.

¡Se los recomiendo!