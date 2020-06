Carbonada nacional

Extracto del diario de vida de un padre:

– “Tengo un hijo en la Universidad. Cuando llega a casa no hay comida en el refrigerador. Y no la hay porque no tengo bencina para el auto. Y no tengo bencina para el auto porque no hay dinero en la caja de fondos…porque tengo un hijo en la Universidad”.

COVID-19

Tenemos que tomarnos la cuarentena con calma. Hay gente que ya se está trastornando de tanto estar encerrada. Hoy en la mañana se lo estaba comentando al microondas y la tostadora mientras me tomaba un café. Y los tres estábamos de acuerdo. A la lavadora ya no le confidencio nada porque todo le da vueltas, y al refrigerador lo noto distante y frío.

LAMENTO DE UN PRESIDIARIO

Es francamente ridículo lo que hacen conmigo -decía un reo- . Me metieron a la cárcel por haber robado pan…y ahora me traen uno gratis todas las mañanas.

COLETAZOS DEL CORONAVIRUS

Este será el primer año que no iré de vacaciones a París, por culpa de la pandemia.

En los años anteriores fue por falta de plata.

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

No dejo de recodar a muchas mujeres que conocí y que se quejaban de que sus maridos estaban muy poco tiempo en casa.

¿Qué dirán ahora?

CONTRASENTIDO FEMENINO

Una mujer mientras más malos pasos da, mejor vestida anda.

NOS FALTA UNIDAD

Mientras la Unión Europea toma acuerdos entre sus numerosos países integrantes para enfrentar el Covid-19, es penoso constatar que en Chile -con sólo 18 millones de habitantes- las fuerzas políticas no puedan ponerse de acuerdo para enfrentar la crisis económica y menos aún lograr un plan futuro para recuperar la paz social. ¡Qué pobreza de civilidad!

En mi caso personal, también admito que he caído en contrasentidos.

Por ejemplo, jamás pensé que mis manos iban a consumir más alcohol que mi hígado.

CUIDADO

Hay que poner mucho ojo con las sugerencias en torno al coronavirus, pues abundan las informaciones falsas y los famosos fake news.

En todo caso, déjenme darles una pequeña pero eficaz sugerencia.

– Traten de estornudar hacia el piso. De esta manera los bichos chocan contra el suelo y se desnucan.

No hay de qué…

ATREVIDO

A eso de las cinco de la mañana camina un tipo luego de haber salido de un bar. Cruza la Plaza de Armas y se encuentra con un vecino y amigo suyo:

– ¡Quiubo, compadre! ¿Para dónde va a esta hora?

– Voy al Banco y vuelvo…

– ¿Al Banco? ¡Pero si a esta hora el Banco está encerrado!

– ¿Y qué querís? ¿Qué lo asalte de día?

CONSEJO

Escuchando la experiencia de muchos maridos separados, he llegado a la conclusión de que el mejor consejo para un hombre es que se case con su segunda mujer.

NO SE PUEDE NEGAR…

Es cierto que mucha gente ha engordado con esto de la cuarentena. Ante la angustia que provoca el “bicho chino”, muchas personas comen más que lima nueva.

Es el caso de mi señora. Ella está a 5 kilos que Google Maps la incluya como rotonda.