Carbonada Nacional (I)

– Yo siempre he querido cambiar.

Pero no encuentro el control remoto.

RELIGIOSIDAD E INTERESES

La noticia aún conmueve al mundo evangélico y a cualquiera que albergue algo de cariño o solidaridad hacia el prójimo.

El caso es que el obispo Eduardo Durán reveló que gana 30 millones de pesos en diezmos de la Iglesia Evangélica. Y lo dijo de manera inmutable, pues no se lo movió un músculo facial al revelar tan malsana costumbre.

La investigación reveló que el padre del diputado Durán es propietario de ocho vehículos, entre los cuales se destacan dos de marca Ford de colección.

Uno de sus feligreses me confesó que empezó a sospechar de las actitudes de este carajo cuando en plena misa dijo con la Biblia en una mano:

– Hermanos…abran sus Biblias y busquen Lucas: 20

Ahora cierren sus Biblias y dejen 20 lucas…

POSVERDAD

Gracias a la ideología de género, hoy me identifico como un trans-económico.

Es decir, alguien con gustos de rico, pero atrapado en un cuerpo de pobre.

BREVEDAD…

Creo que mi paciencia es “Made in China”.

Y es que prácticamente no dura nada.

JUSTICIA CHILENA

Sólo se puede emitir un juicio imparcial sobre asuntos que a uno no le interesan. Por supuesto, esa es la causa de que los juicios imparciales nunca tengan importancia.

A PROPOSITO…

El abogado chileno va a visitar a su defendido a la cárcel y le dice:

– Te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál te doy primero?

– La mala -contesta el criminal.

– Bueno, que tu sangre estaba en todo el lugar del crimen, en el cuchillo en la víctima y hasta en las cortinas del lugar de los hechos.

– ¿Y cuál es la buena?

– Que tenís cero por ciento de colesterol.

TENGASE PRESENTE

Claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados.

Por ejemplo, cuando voy al bar de la esquina, tengo miedo de que esté cerrado.

DE MI BAUL FILOSOFICO

Saber sonreír equivale a poseer otro idioma.

ALO, ALO, ALO…

– Le llamamos de Movistar, señor. ¿Le gustaría cambiar de compañía?

– ¡¡Sí, claro que sí!!

-¿Con quién está ahora?

-Con mi esposa y mi suegra…

FASTIDIO

Odio ese momento tan incómodo entre el domingo por la noche y el siguiente viernes.

ROMANTICISMO SIGLO 21

– Te dedicaría Mi Vida Entera…pero no recuerdo quién la canta.

DE VACACIONES

He decidido dejarlo todo y viajar por el mundo con mis ahorros.

Según mis cálculos, estaré regreso mañana a eso del mediodía.

DE CHACHARA

En la barra de un bar conversan animadamente dos tipos que se estaban haciendo muy amigos luego del tercer whisky.

En un momento de la conversación, pregunta uno de ellos:

– Oiga…¿y usted no piensa casarse?

– ¿Y para qué? Tengo dos hermanas que me cuidan, me regalonean y me complacen en todos mis caprichos.

– Bueno, está bien, pero…usted me entiende. Sus hermanas nunca le podrán hacer lo mismo que una esposa.

El tipo lo mira y responde:

– Bueno…¿y quién le ha dicho que son mis hermanas?