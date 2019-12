Carbonada nacional

En medio de un país que se está pisando el ánimo y donde una turbamulta pretende tomarse las calles, he resuelto dejarles un puñado de píldoras humorísticas. Si no logro sonsacarles una sonrisa, les prometo que me voy a la calle a protestar.

TAMBIEN SUCEDE…

Entra un tipo muy agitado a un bar con una pistola y ruge:

-Tengo 20 balas en el cargador y una en la recámara.

Lo único que deseo saber, es quien ha estado acostándose con mi mujer:

Desde el fondo se escucha una voz que le dice:

– ¡Te van a faltar balaaassss!!

LA DIFERENCIA

Se nota que Francisco I es un Papa humilde.

Cualquier otro argentino se hubiese puesto Jesús II.

AL FIN…

Mañana se acaban mis diez años de mala suerte por no reenviar las cadenas de e-mails.

¡Qué nervios!

REMEMBRANZAS

Yo tenía una polola muy especial. Inolvidable, pues teníamos química y compartíamos esos pequeños detalles que fortalecen una relación.

Cuando íbamos a los moteles nos robábamos los jaboncitos. Uno para cada uno. Y los guardábamos como recuerdos de nuestras travesuras.

Todo terminó cuando un día contamos los jaboncitos.

Yo tenía 22 y ella 35.

DE MI BITACORA FILOSOFICA

Se puede asegurar que hemos llegado a la Edad Madura, cuando, cuando -enfrentados a dos tentaciones- elegimos aquella que nos permita llegar más temprano a la casa.

¡Y LLEGO EL CIRCO!

Un fin de semana llegó un circo a una pequeña ciudad del sur. Toda la mañana se hicieron los preparativos y por la tarde empezaron a anunciar por la ciudad:

– ¡Señoras y señores…! ¡Vengan a ver al león más feroz del mundo por sólo 10 mil pesos!

A la hora de la función no llegó nadie, por lo que el empresario resolvió bajar el precio gritando:

– ¡Vengan a ver al león más fiero del mundo por sólo 5 mil pesos!

Pero nadie llegó, por lo que el empresario decidió seguir rebajando la entrada:

– ¡Vengan a ver al león más salvaje del mundo por sólo 3 mil pesos!

Era la función nocturna y…¡no llegó nadie otra vez!

Al día siguiente el empresario anunció a viva voz por la ciudad:

-¡Vengan a ver al león más terrible del mundo… totalmente gratis!

Esta vez la carpa se hizo chica. Platea y galería estaban totalmente repletas. No cabía un alfiler. Entonces apareció el empresario y puso varias estacas alrededor de la carpa y luego anunció:

– ¡A 2 mil pesos la salida porque…¡vamos a soltar al león!

ERA DE LA POS VERDAD

El que madruga…suele encontrar todo cerrado.

DIALOGO EN MESSENGER

El hombre entusiasmado escribe:

– Hola, ¿cómo te llamas?

– Jocelyn.

– ¿Y en qué trabajas?

– Artesanales…

– ¡Qué bien! ¿Metal o madera?

– ¡Uy, perdón! Escribí todo junto.

EN LA CONSULTA

Lo que necesita su esposo es paz absoluta. Descanso y total relajación, pastillas son para dormir doce horas seguidas.

– Está bien, doctor. ¿Y cómo se las doy?

– No, señora. Son para usted…

CUENTO CORTO

El hombre entra a la cama y le susurra suavemente al oído a su mujer.

– Estoy sin calzoncillos.

– Déjame dormir. Mañana te lavo uno.

LOGICA

Un niño fue golpeado por la vecina y la madre, muy furiosa, fue a pedirle explicaciones.

– ¿Por qué le pegó a mi hijo?

– Por mal educado. Me llamó guatona.

– ¿Y usted cree que pegándole va a adelgazar?