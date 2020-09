Cavilaciones

Después de lo vivido en los meses de marzo y abril en la primera cuarentena, después de completadas dos semanas de esta nueva cuarentena en nuestra ciudad, después de sobrepasar la barrera psicológica de más de 200 casos diarios, con lo acontecido también en Natales, Porvenir y Puerto Williams como grandes centros urbanos regionales, no queda más que una gran desazón y angustia por lo que se está haciendo en esta región.

La respuesta a esta situación local es obvia y sencilla:

Falta un programa regional consensuado con el nivel central, que se haga cargo de las características de cada territorio. No hay autoridades empoderadas en la toma de decisiones. Todo viene impuesto y sobre explicado desde Santiago, pero pensando como si Santiago fuera Chile. Mirándose el ombligo señalan lo que debemos hacer acá.

Un mensaje disonante que no se hace cargo de la situación local. Por ejemplo para las próximas Fiestas Patrias. Discutible aplicar tales medidas estando confinados ¿una autorización para que muchos salgan?

Eso es no entender la dinámica de la enfermedad y poner obviamente el centro en el consumo de los chilenos, ya que siempre estas fiestas disparan las ganancias de tiendas y supermercados. Otra vez el asegurar el consumo es lo central en el manejo sanitario de una pandemia. Otra vez sólo seguimos siendo consumidores y números en gasto. Tienes valor por lo que eres capaz de gastar. Por eso hay tan poca preocupación en la infancia y vejez, porque no son grandes consumidores para un Estado que busca maximizar ganancias.

De paso las autoridades locales no tienen injerencia alguna en este diseño, son actores de reparto, sólo completan la escena. Lo que es peligroso porque queda claro para la comunidad que no pesan ni deciden nada. Intendente, gobernadores y seremis son sólo replicadores. Un coro para un mensaje que no entienden y espero que no avalen. Se les nota cuando repiten y repiten las mismas expresiones y discursos de las minutas que les llegan. Por eso se valora el que haya autoridades que saquen la voz y disientan del poder central, porque saben que la comunidad les pasará la cuenta. El intendente regional es fácilmente sobrepasado no sólo por el nivel central, sino por subalternos que rápidamente ponen en desarrollo los mensajes que le llegan desde el nivel central. Mal que mal eso les asegura el sueldo a fin de mes.

Se extrañan las autoridades empoderadas y trabajando por la comunidad, representando las necesidades locales, jugándosela por mejorar los planes centrales, poniéndose la mano en la billetera regional para cubrir y ampliar esos programas.

Pero justamente estriba allí el problema, las políticas nacionales ya incluyen el uso y abuso de la billetera regional. No dejan espacio para complementar o apoyar. Ya están gastados esos fondos y pobre del que reclame, es un imperativo nacional y se tiene que hacer así. Por eso muchos seremis y jefes de servicios temen ir al Consejo Regional, por su postura en esta situación. Es sacarlos a la pizarra a explicar y fundamentar. Por eso no van, envían excusas o subalternos para decir que se hicieron presentes. Son demasiados los que están mirando hacia el lado y a la vez tomando fotos que les demuestren a sus padrinos mágicos que están haciendo la pega y el trabajo encargado. Para más llenan páginas y páginas en los medios con la misma monserga, muchos comunicados. Además Twittean y repiten entre ellos mensajes y felicitaciones. Es un triste espectáculo para agradar a quien les financia su sueldo mes a mes. No a los magallánicos, que siguen buscando y pidiendo ayuda.

Si tuvieran el decoro o si lograran percibir lo que están haciendo o provocando hace rato estarían en la otra vereda. Pero el calor de sus cheques los mantiene insensibles a los que ya no son clamores, sino gritos de una población abandonada a su propia suerte.

De allí la rebelión a las medidas impuestas, de allí a no acatar.

Es el sálvese quien pueda con sus medios en esta pandemia en Magallanes. De lo que cada uno haga depende la sobrevivencia o bienestar.

No hay un proyecto colectivo o social. Sólo los voluntariados apoyados por los mismos vecinos, los alcaldes y concejos comunales con lo que les queda en caja pueden hacer algo por unos pocos. No por todos. Hay demasiados olvidados y descartados en la ayuda social y protección en esta pandemia.

Cómo no recordar a Bautista Díaz y su historia de progreso y colonización en Magallanes, trágicamente concluida con ese incendio, narrado por Enrique Wegmann en “La noche trágica de los copuyes”. Es la misma desazón viendo todo consumirse en la isla, esperando que el fuego se apague solo, porque no habrá ayuda posible, esperar que se extinga solo el incendio, que queden cenizas para abonar una tierra y partir de cero. Es ver la isla arder desde el bote, porque al menos estamos vivos y podremos partir de nuevo.

Eso no es lo que esperamos para Magallanes y su gente. Es hora de unirnos y trabajar a contrapelo de lo que dice el centralismo que nos asfixia. Total ellos ya están en un cómodo bote viendo cómo arde Magallanes, cada vez más de lejos.