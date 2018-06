La expresión “caza de brujas” tiene una relación directa con la persecución de las mujeres a fines del siglo XV propiciada en gran medida por la Bula de 1484 del Papa Inocencio VIII que dio el punto de partida para la acusación, tortura y ejecución sistemática de incontables “brujas” en toda Europa. Dicha situación y persecución posteriormente fue asumida por muchos protestantes e incluso algunos humanistas como Desiderio Erasmo y Tomás Moro. Pero el Papa fue más allá y encargó un estudio completo utilizando toda la literatura y conocimiento existente en la época para justificar y fundamentar estas acciones. Fruto del encargo, Henry Kramer y James Sprenger editaron el “Malleus Maleficarum” (Martillo de Brujas), descrito con razón, en los dichos de Carl Sagan, como uno de los documentos más aterradores de la historia humana. El documento, en resumen, establecía que si a una mujer la acusaban de brujería, es que es bruja y ella no tiene derechos, no tiene oportunidad de defenderse y se negaba la posibilidad que la acusación se efectuara con propósitos interesados o perjudiciales, como celos, venganza o avaricia de los acusadores. El manual, entre otras cosas, contenía muchas instrucciones para ejecutar las torturas con el objeto de obtener las confesiones concluyentes de las acusadas.

De esta manera podemos encontrar el origen del dicho popular caza de brujas cuando se hace referencia a una forma de proceder sin apego a normas, arbitrarias, antojadiza y con muy pocas posibilidades de encontrar alguna verdad, pero si con la necesidad de castigar.

Curiosamente, se puede constatar que muchas veces la historia se repite, no siempre con la misma intensidad, ni tampoco con la misma crueldad, pero siempre se da en situaciones similares e impulsadas por las más nobles intensiones, afectándose de manera decisiva a diversas personas.

Lo anterior a propósito de la creciente o aparentemente creciente presión para reponer la pena de muerte, declarar imprescriptibles los delitos de abusos en determinadas condiciones, disminuir la edad para la responsabilidad penal y las crecientes peticiones de sanción a diferentes profesores en las sedes de diversas universidades a propósito del consistente movimiento feminista, pues, quién podría no estar de acuerdo con que se juzgue a los responsables de delitos y de acciones que nuestra sociedad no puede tolerar, pero es necesario recordar que los sistemas se han establecido en razón de nuestra propia experiencia y con pleno conocimiento de la necesidad de consolidar nuestra racionalidad y humanidad en su aplicación. Desatender el sistema establecido por las razones que se han generado en el tiempo, requiere un mayor y mejor fundamento que la creciente inseguridad e impacto en nuestras vidas que, determinados delitos o situaciones nos generan, pues de no atender a dicha racionalidad podría permitir el establecimiento de una nueva caza de brujas que puede afectar a mucha gente inocente.