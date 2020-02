¿Chilenos todos?

¿Dónde quedó todo aquello que nos unía como chilenos? ¿Dónde quedó el sentido de chilenidad, el orgullo de ser chileno y al amor a nuestra patria? Pareciera que al rigor del debate político en torno al apruebo y rechazo por una nueva Constitución hemos perdido el sentimiento colectivo de ser chileno. En la oficina, en la calle y hasta en el mismo seno de nuestras familias se levantan y atacan seres humanos entre sí. Pareciera como si repentinamente, dos especies o razas de chilenos hubieran emergido de un estallido social, conviviendo ahora en un espacio que ya no es el Chile que conocíamos. Son sólo chilenos que piensan distinto, tienen credos distintos, hablan distinto, son al parecer de generaciones distintas y, por sobre todo, parecieran no reconocerse ni tratarse como iguales. Encontramos a chilenos que afirman que vivimos en una especie de dictadura y explotación de dimensiones inconmensurables, mientras también encontramos a chilenos de antaño se preguntan cuándo y por qué comenzó a gestarse ese malestar social. Lo que está claro y todos coincidimos es que el diálogo social se desvaneció dando paso a las funas, ofensas, insultos y agresiones verbales y físicas entre los chilenos. La igualdad del trato social entre todos y para todos ya no existe.

La nación de Chile se desmorona, ya no somos los mismos. Algo se quebró en el corazón de todos. Aprendimos o volvimos a aprender a odiarnos. Cuando veo en las redes sociales el odio profundo que se expresa por el que piensa distinto, el llamado a la destrucción del que opina distinto, desterrando todo espacio de convivencia civil entre los chilenos de antaño, se me aprieta el corazón. Por algún motivo, por ahora inexplicable, algunos bullentes chilenos se abrogan el derecho de saber lo que todos y cada uno de los habitantes de este país quiere para el futuro. A su vez con la destrucción de los monumentos patrios algunos comienzan a negar nuestra historia, a desconocer a los chilenos que dieron sus vidas por la libertad de todos. Inclusive la libertad de aquellos que a ratos parecen no querer que tengamos espacio de convivencia. Esa libertad que a ratos algunos chilenos no comprenden que debe tener espacio para nuevas generaciones e ideas.

La pregunta que todos nos hacemos es qué pasará después del 26 de abril cuando gane el rechazo o el apruebo. ¿Estarán los chilenos dispuestos a aceptar la voluntad popular por muy pequeño o grande que sea el margen del balotaje en favor de la opción ganadora? El temor de muchos es que no ganemos todos y más bien algunos se alcen contra otros, para imponer un modelo de sociedad para todos, también para aquellos que no queremos un modelo colectivista. El pesimismo comienza a campear por el alma de Chile, o lo que queda de esa alma.

No puedo ni quiero aceptar que hemos perdido la capacidad de la civilidad, de la convivencia social, de la tolerancia a los que piensan, sienten y hablan distinto a mí o los que somos distintos a ellos. Compatriotas todos, necesitamos buscar el camino del diálogo, de la convivencia pacífica, del respeto por el otro. Para que Chile siga siendo un país de corazón grande, debemos dar espacio en nuestro corazón a todos, escucharnos nuevamente, reaprender a generar consensos.

Chile necesita chilenos que busquen nuevamente el bien de todos, en la pluralidad de nuestras culturas, en la solidaridad de todos, en el amor al prójimo. Chile más que necesitar chilenos que no se reconocen como iguales entre sí, necesita más bien personas como tú, que sólo anhelan el desarrollo y crecimiento de nuestras familias en paz.