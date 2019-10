China: la casa por la ventana

A mediados del siglo pasado, de vuelta de un viaje por la Unión Soviética, la periodista Lenka Franulic nos comentó en clase sus impresiones de ese mundo lejano, al otro lado de la Cortina de Hierro. Aunque no había estado en China, nos sorprendió con una arista novedosa: según le habían dicho -medio en broma, medio en serio- cuando piensan en el futuro “los optimistas creen que hay que estudiar ruso; los pesimistas, en cambio, estudian chino”.

No era la visión predominante. En esos años, los soviéticos deslumbraban al mundo con sus hazañas espaciales, desde la perra Laika al intrépido Yuri Gagarin. Estados Unidos luchaba por mantener el impulso que había tenido su economía tras la segunda guerra mundial, y China… Bueno, ¿qué se podía esperar de China, un retrasado país rural, donde apenas unos años antes, en 1949, se había instalado el Partido Comunista en el poder?

Ya sabemos lo que pasó desde entonces: Estados Unidos se convirtió en superpotencia y la URSS ya no existe, reemplazada y superada por China. Nada de eso era previsible al comenzar la década de los 60, desbordante de entusiasmo revolucionario en todas partes, especialmente en América Latina.

Hoy día, la mirada de los analistas con los que había conversado Lenka nos parece profética. Así quedó en evidencia con ocasión de los festejos con que China Popular acaba de celebrar sus 70 años de vida como tal, sin contar los milenios transcurridos desde que hay registro. “Lo que Inglaterra o Estados Unidos hicieron en 200 años, escribió el ex embajador en Beijing, periodista Fernando Reyes Matta, China lo ha hecho en tres décadas”. La estimación -que figura en su libro “China, innovación y tradición”- se basa en que el verdadero despegue no se inició en 1949, sino más tarde, después de no pocas frustraciones.

Ahora, en cambio, el Presidente Xi Jinping no vaciló en tirar la casa por la ventana. China es una superpotencia y siente que debe celebrar en grande, Por lo demás, como destacó el comentarista Ian Johnson en The New York Times, esta vez la fiesta desbordó los límites tradicionales y devino en un alegre festejo popular.

La agencia oficial de noticias, Xinhua, describió lo ocurrido la semana pasada, cuando “decenas de miles de personas que cantaban, bailaban y gritaban consignas, mientras los fuegos artificiales iluminaban el centro de Beijing, convirtieron el corazón de la capital en un mar de celebración aparte de la gran gala oficial.” A ello hay que agregar los multitudinarios desfiles -militar y civil- del día siguiente.

El Presidente Xi Jinping estuvo a la cabeza de los festejos. Es el hombre más poderoso de China desde Mao Zedong (Tse-tung en la grafía anterior al pinyin), ya que es también Secretario General del Comité Central del Partido Comunista Chino y dirige la Comisión Militar.

¿Qué celebraban?

Fundamentalmente, el “gran salto adelante” de su país, como fue bautizada una fracasada política anterior. La economía china es actualmente la segunda en el mundo y el ingreso nacional bruto subió 175 veces desde 1949 hasta llegar a diez mil dólares per cápita. La expectativa de vida de los chinos más que se duplicó de 35 a 77 años.

Como recordó un comentarista argentino, cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza, lo que el Banco Mundial calificó como “un record en la historia humana”.

Es la aspiración de muchos países.