Como destruir un IDEAL y no morir en el intento

El reporte regional del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) asentado en Magallanes, fue publicado el 02/12/2019, con el desafiante título de: “LA REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA FRENTE AL CAMBIO GLOBAL”, señalando en su introducción que “los resultados (del reporte) advierten de señales tempranas de cambio climático”, para luego constatar que: “la vulnerabilidad y capacidad de adaptación al cambio climático de la mayoría de los ecosistemas y especies, incluyendo al ser humano, aún son desconocidos”. Lo cual ya en este punto me llevó a reflexionar entonces para qué habían redactado este documento. En su introducción y, a pesar de no presentar evidencia empírica regional, comienzan a sindicar como culpable del cambio climático global a la salmonicultura regional como una industria no sostenible. Se trata de un reporte financiado con fondos públicos y que ha tenido repercusiones a nivel nacional e internacional, comenzando a generar daños de imagen a la región y al país, al hacer una serie de aseveraciones basadas en percepciones de sus científicos. Lo más sorprendente es que el IDEAL al postular a los fondos que financian este reporte, destacó a la salmonicultura como uno de los potenciales de desarrollo económico regional entre otros, en concordancia con la Estrategia de Desarrollo Regional 2010-2020 aún vigente y que ahora pareciera desconocer.

Lo más preocupante es que en reunión sostenida el día de ayer, con el director del Centro IDEAL y científicos involucrados, se informó al intendente y a los participantes, que dicho reporte no era un documento con conclusiones científicas, sino más bien un documento que invitaba al diálogo intersectorial y social sobre las percepciones de sus autores. A los participantes nos quedó claro que las percepciones de sus autores no fueron validadas a través del método científico, así como obviar el diálogo con otras ramas de las ciencias, como la economía. Sin embargo a la hora de concluir aseveran que el “manejo del espacio marino-costero (en Magallanes)” respondería “por sobre todo a condicionantes de mercado”. Ante una publicación, que se cita mundialmente como justificación para solicitar la caducidad de la industria salmonera regional, generando además la falsa percepción de que las políticas públicas de desarrollo y medioambiente no están funcionando en Chile, los presentes solicitamos al intendente que el IDEAL publique una Fe de Erratas sobre el origen y fin de dicha publicación, aclarando los malos entendidos que está produciendo.

El intendente de Magallanes, por su cuenta, indicó que creará la próxima semana una mesa técnica independiente del IDEAL, para revisar las aseveraciones del reporte, comentar sus hipótesis y eventualmente corregir las imprecisiones en datos y conclusiones del citado documento.

Finalmente, ad portas de reescribir la estrategia regional para los próximo al menos 10 años, tener reportes como el fabricado por el IDEAL que cuesta al Estado $4.500.000.000, sólo propongan desmantelar el sistema productivo regional actual.

Luego de escuchar al director del IDEAL y a sus científicos, me pregunto si esta inversión estatal en un centro de investigación foráneo, tiene sentido en nuestra región, cuando ha demostrado falta de contacto con la realidad regional, al punto de desconocer o ignorar las diversas miradas y opiniones de ¿qué es o entendemos por “desarrollo regional sustentable?”. Espero que, al sumarse el IDEAL, sin explicación aparente, a ideologías de moda, no sea sólo un capricho que busque destruir nuestro IDEAL de región y no muramos en las aras de la pseudociencia por defender el desarrollo humano de Magallanes.