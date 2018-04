¿Cómo distribuir y a qué precio los beneficios de la fibra óptica?

Uno de los proyectos más anhelados, pero también con sus alcances poco difundidos no conocidos, es el de la Fibra Optica Austral (Foa), pues equivale a una gran carretera de datos o flujos de información a una velocidad muy superior a la que hoy tienen los habitantes de Magallanes en su conexión a internet. Todos quienes usamos internet a través de las diferentes compañías de telecomunicaciones, nos hemos quejado de las caídas de señal, de la lentitud, de que lo que pagamos por transmisión de datos es inferior a lo que recibimos como es el caso emblemático de la compañía Claro en los hogares, o de las veces que por un accidente en la fibra óptica que llega a Magallanes por Argentina nos hemos quedado sin comunicación.

Demás está decir, que el internet no es sinónimo de sólo redes sociales, sino que es un insumo vital para plataformas bancarias, empresariales, gubernamentales y estatales. Los trastornos generados en la comunidad pueden ser catastróficos ante fallas de las redes que nos permiten estar comunicados con el resto del país y del mundo. Por eso la fibra óptica, en términos simplificados, es una gran carretera, que nos permite no depender de la conexión por territorio argentino. Sin lugar a dudas es un gran proyecto, que tiene riesgos, y que haciendo un paralelo con el gas permite exponer mis temores ante las condiciones monopólicas sin regulación que se pueden establecer sin darnos cuenta.

El gas que explora y extrae mayoritariamente Enap llega a Cabo Negro, y desde ahí Gasco lo distribuye hacia nuestros hogares (pues no tiene sentido que existan varias redes de gas para ello). Se trata entonces de una actividad que genera un monopolio natural y eso obviamente debe ser regulado para evitar abusos como alzas de tarifas sin criterios establecidos.

Por ello ante el desarrollo del proyecto de Foa tengo dudas respecto al día en que estemos conectados a través de ella con el resto del país por nuestro territorio. Siguiendo con el paralelo de la Foa y un gasoducto, una vez que llegue a los puntos de ingreso o salida de nuestras ciudades, ¿cómo se distribuirá a los hogares? ¿Con el anuncio de 400 km de fibra óptica en Punta Arenas Movistar busca ser el equivalente a Gasco para tener una condición de monopolio natural? ¿Movistar puede asegurar que utilizará el Foa y no su conexión con la fibra óptica argentina? ¿El alcalde Radonich estará consciente de ello o le da igual que existan más cables en los recargados postes de luz? Pues si no se regula, perfectamente Entel y Claro pueden hacer lo mismo. No sería mejor pensar en algún ordenamiento que impida tener una mayor contaminación visual a la existente, y de paso disminuir los riesgos para las personas (todos hemos visto cables cortados que por meses o años están sueltos). Todos sabemos que estas compañías son súper proactivas para instalar cables pero para retirarlos se desentienden, ya que poco o nada hacen por cuidar el espacio público.

Creo que llegó el tiempo de planificar la llegada de la Foa, y con ello aprovechar esta oportunidad para proyectar, modificar, y repensar la ciudad en un siglo donde todo apunta a ser digital.

Por otro lado, la inversión que hace el Estado con la Foa, y que no pudo o no quiso hacer ninguna de las compañías de telecomunicaciones, es bueno precisar y exigir que se transparenten las cifras para que no se aprovechen estas mismas compañías traspasándonos un costo de algo en lo que no gastaron ni un solo peso. Lo lógico debería ser que paguemos menos y tengamos un mucho mejor servicio que el actual. Exijamos que así sea.