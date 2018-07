Con memoria agradecida al P. Alejandro Goic

Este jueves, 28 de junio, se conoció la aceptación del Papa Francisco a la renuncia del P. Alejandro Goic como Obispo de Rancagua, la cual ya había presentado en el año 2015 -según las normas de la Iglesia- al cumplir 75 años de edad.

He escuchado a algunos periodistas decir que una persona es lo que muestra su última entrevista, lo cual me parece una injusta valoración que hacen quienes carecen de memoria y padecen la miopía de quienes no puede ver una trayectoria que sí muestra lo que es una persona. Es la trayectoria del P. Alejandro la que da cuenta de su vida y de su ministerio, y no las penosas situaciones que tuvo que enfrentar como Obispo de Rancagua en el último tiempo, en las cuales con la sencillez y verdad que le son propias ha reconocido su error de no haber tenido la capacidad de ver las conductas impropias de un grupo de sacerdotes de su diócesis y -por lo mismo- no haber actuado con la prontitud requerida.

Tal como él mismo lo expresó en sus palabras de despedida “las dolorosas circunstancias que vive la Iglesia diocesana, le imprimen un sabor amargo a este momento, un momento que siempre había esperado poder asumir con la humildad de quien se va a colaborar desde un servicio sencillo mientras la salud lo permita. Pero lamentablemente no es así”.

Acá en Punta Arenas -y en todo Chile- somos muchos los que vivimos la despedida de este “pastor con olor a oveja” con una memoria agradecida por su vida y ministerio, siempre cercano a los pobres y sencillos, a los sufrientes y excluidos, y a toda persona que necesitara de consuelo y cercanía, de su palabra y obras en busca de justicia y verdad, de su testimonio del Evangelio y oración de creyente.

En marzo de 1966 este magallánico -nacido en el hogar formado por don Pedro Goic y doña Margarita Karmelic- se convertía en sacerdote diocesano al servicio del pueblo de Dios en nuestra región. En todos estos años, la vida y el ministerio del P. Alejandro han estado tejidos con la vida de nuestra Iglesia local y con la comunidad magallánica, con las cuales siempre ha mantenido un estrecho contacto, aun cuando los servicios que la Iglesia le fue pidiendo lo llevaran a otras tierras y tareas.

El inicio de su ministerio fue en el sector del Río de la Mano, en esos años uno de los barrios más pobres de la ciudad. Luego fue párroco en Nuestra Señora de Fátima, en el populoso Barrio 18 de Septiembre, y capellán de la cárcel de nuestra ciudad. El antiguo deportista del Sokol volcó su fuerza y empeño en el ministerio en Fátima, donde la comunidad cristiana y los vecinos del barrio conocieron de su amistad y trabajo evangelizador siempre disponible a las necesidades de las personas y del barrio. Allí fue el creador de los Centros de Vacaciones (Cevas) que ya se han extendido por todo el país, y de comedores solidarios para atender tantas necesidades de esos tiempos marcados por la pobreza. Atento a las necesidades del barrio, impulsó junto a un grupo de vecinos la creación de la 8ª Compañía de Bomberos.

Era el Vicario de nuestra Diócesis cuando -en agosto de 1973- falleció el Obispo Vladimiro Boric, y le tocó al P. Alejandro asumir la conducción de la Iglesia local hasta que llegó el Padre Obispo Tomás González, en abril de 1974. Eran tiempos complejos, y son muchos los magallánicos que conocen bien la cercanía y el trabajo del P. Alejandro en la defensa de los Derechos Humanos y en el acompañamiento a los presos políticos y sus familias, así como a todos los que sufrían persecución y marginación. Conoció en carne propia las arbitrariedades de esos tiempos cuando en 1978 -a través de un decreto firmado por Pinochet- fue exonerado del servicio de capellán de la cárcel de Punta Arenas.

En 1979, el Papa Juan Pablo II lo llamó a servir como Obispo Auxiliar de Concepción, luego vino Talca, después Osorno, y por último, Rancagua. También le ha correspondido ser el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile en dos períodos, entre 2004 y 2010.

En la vida -como muchas veces lo ha dicho el P. Alejandro- mucho más importante que las obras es que la persona se haga ella misma una obra de Dios. El P. Alejandro ha mostrado con su vida que lo que engrandece a un ser humano y lo hace ser un don de Dios para otros, es permitir que el Señor Jesús actúe en la propia vida y sea Él quien la oriente, la transforme y conduzca. El P. Alejandro ha vivido como un hombre de fe lúcida en el Señor Jesús y su Evangelio, una fe abierta al mundo y servidora del mundo; un testimonio de acogida bondadosa, de servicio y de diálogo con todas las personas. Y así, en ese mismo espíritu que marca su larga trayectoria de 52 años de vida sacerdotal y 39 años de Obispo, es que ha enfrentado las dolorosas situaciones acontecidas en la diócesis de Rancagua.

En la despedida del P. Alejandro permanece en pie la trayectoria de testimonio evangélico de este pastor con olor a oveja, la que está inscrita en la memoria agradecida de nuestro pueblo.