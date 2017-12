Conclusiones primitivas de una segunda vuelta

La elección de segunda vuelta presidencial dejó un claro ganador a nivel nacional, Sebastián Piñera, quien por segunda vez volverá a gobernar Chile. Hay varios análisis y conclusiones que se han realizado y se seguirán haciendo, especialmente en la Nueva Mayoría, centro izquierda, progresismo, o como se le llame. Para quienes perdimos son días de reflexión, pues son múltiples los factores que pueden ayudar a comprender los resultados. Hay factores tácticos, estratégicos, y algunos tienen el carácter de esencial, pues lo que cuesta distinguir es el sentido y la misión de un sector político del que formo parte, y que hoy, resultado en mano, parece alejado de lo que su pueblo sueña, pide, o simplemente consume.

El tiempo da perspectiva, y también reflexión. La democracia para quienes la promovemos y la defendemos, viene acompañada de triunfos y derrotas, y hay que valorar con todos sus bemoles lo que a Chile le ha traído estabilidad y paz social. Así entonces, el pueblo de Chile, nos sitúa en la oposición para los próximos 4 años, y entonces, como dijo Frei Montalva “sólo en la democracia se pueden combatir las ideas”, se tendrán que defender los avances, y apoyar aquello que le haga bien a Chile.

De parte de algunos actores de la Nueva Mayoría, que tiene fecha de vencimiento al menos en el nombre, se han dado múltiples factores y razones para explicar la derrota. Algunas hipótesis básicas, típicas de quienes se acostumbraron a negociar para mantener sus espacios de poder, plantean que por no haber tenido primarias se debilitó una candidatura, y que la culpa es de la DC. Me resulta curioso que no abandonar el espacio político de centro, hacer propuestas, reconocer que hay cosas que pudiesen haberse hecho mejor, sea la única razón para justificarse. El mediocre siempre busca en otros la culpa de sus fracasos. Para los principales críticos de la DC y sus decisiones en esta elección, no entienden y no quieren entender que en primera vuelta hubo 8 candidatos y no tres.

Creo que en esta elección hay varias lecturas que hacer. Una de ellas es que las encuestas resultaron ser una herramienta más de campaña (sin marco legal) que fueron moldeando el ambiente electoral y que no resultaron certeras. Otra es que, en un sistema político multipartidista y cada vez con una ciudadanía menos identificada con los partidos, la representatividad de éstos es cada vez más efímera y volátil. Se pueden identificar muchas otras conclusiones, pero en mi opinión, la más importante es que esta vez se privilegió más el concepto crecimiento económico que el de avanzar en derecho social.

Respecto a la Región de Magallanes, es fácil concluir que al igual como en Aysén y Freirina, donde el gobierno de Piñera tuvo problemas de gestión y de gobernabilidad, y donde se generaron movimientos sociales, perdió abrumadoramente. Esto viene a recordarles a quienes gobernaron la región en el periodo anterior, que cuando se toman decisiones centralistas y no se defienden los intereses de esta comunidad austral, esas cosas no se olvidan fácilmente. Ocurrió con el conflicto del gas, y si no se cuida, mantiene o perfecciona el Plan de Especial de Zonas Extremas que implementó la Presidenta Bachelet, puede generarse un clima que no le hace bien a nadie, pues también hay que decir que en el Consejo Regional de Magallanes, los consejeros de derecha son minoría, y por lo tanto se hace necesario y fundamental dialogar con lo que será la nueva oposición para seguir avanzando.

En época de balances y recuentos, hay que valorar lo positivo, sacar lecciones de lo negativo, y desearles a todos un mejor año, una vida buena, y plenitud. Así como pasa en la vida que se da vuelta una página y se comienza otra, y también pasa en la política. Feliz 2018.

