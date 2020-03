“Reforma a Carabineros de Chile es indispensable y urgente. Valoro aporte Consejo Asesor a esta noble causa. Un paso importante para modernizar nuestras policías y recuperar su eficacia y legitimidad al servicio de nuestros compatriotas. Mejores carabineros, más seguridad para los chilenos”. Este fue el comentario que el Presidente Sebastián Piñera entregó por Twitter, usando un lenguaje que en otro tiempo habríamos calificado como “telegráfico”.

Pese a los tiempos difíciles que vive nuestro país, entre el coronavirus y sus consecuencias económicas, se produjo una notable coincidencia para no dejar de lado las demandas que afloraron tras el estallido social. Como señalamos en un comentario anterior, la muy lamentable actuación policial en el control de la violencia produjo un amplio consenso por la reforma profunda de Carabineros. En respuesta a las críticas, este verano se hicieron dos esfuerzos paralelos: el del gobierno, al que se refería el Presidente, y otro impulsado, desde la oposición, por el senador Felipe Harboe.

El informe del consejo asesor de Piñera es un documento de 76 páginas que incluye cerca de 100 medidas y consta con tres ejes fundamentales: orden público, derechos humanos y relación con la ciudadanía.

“La Reforma que estamos planteando es, por lejos, la reforma más profunda que se ha planteado desde el retorno a la democracia”, señaló Harboe por su parte. “Porque creemos que, al igual que las instituciones policiales internacionales, Carabineros debe ir adecuándose a los nuevos tiempos y éste es un aporte concreto para salir de esta crisis con una institución policial fortalecida, sobre la base de una reforma estructural”.

En esta línea, según el ministro del Interior Gonzalo Blumel, una de las propuestas más importantes del grupo creado por el gobierno es la planificación previa de estrategias de control público y la creación de instancias de diálogos previo a las manifestaciones para configurar la acción operativa”. En otras palabras, se reconoce que la manera de enfrentar las manifestaciones (y eventuales desórdenes) es improvisada, sin trabajo previo.

No sólo esa insuficiencia. También se considera indispensable generar mecanismos para una selección transparente de los uniformados y se insiste en la necesidad de mejorar los sistemas de calificaciones para los ascensos. También, en un aspecto no menor, se pone énfasis en la necesidad de mayor control del presupuesto que recibe Carabineros.

El consejo asesor estuvo integrado por 15 miembros del más alto nivel: ex ministros y ex subsecretarios, un ex presidente de la Corte Suprema, ex funcionarios y reconocidos integrantes de organismos de Derechos Humanos. Ello le da un gran valor a su propuesta, la que eventualmente podría fusionarse con la de Harboe.

El resultado tuvo categóricos aplausos. Como dijo el diputado Udi Jorge Alessandri:

“Hay una reestructuración en cuanto al mando civil. Se crea un Ministerio de Seguridad Pública… Se refuerzan los ámbitos de transparencia, no solamente en la forma en que dispone y usa sus recursos, sino la transparencia en cuanto a los procedimientos, cuáles fueron los resultados, los efectos, cuáles fueron las denuncias y todo esto bajo el paraguas del respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Esperemos que estos positivos consensos lleguen a buen puerto.