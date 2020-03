Covid-19, una oportunidad para lo humano

Todo falla, nada es suficiente y aunque se quiera transmitir lo contrario nada está bajo control real, ni del poder, ni de los poderosos, ni de la oración, ni del hereje. Así son las pandemias, incontrolables, brutales y no distinguen, por eso se define como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. No importa lo que se diga, tarde o temprano nos alcanzará y la única diferencia estará determinada por saber si contamos o no con la suficiente y eficiente atención médica o si nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, está mejor preparado para asumir su embate, sin perjuicio del necesario y vital autocuidado que por supuesto tendrá mejores resultados en la medida que seamos rigurosos.

Por otra parte, el sistema en su conjunto falla, la manifestación máxima del neoliberalismo, las AFP, han perdido de manera consistente y permanente nuestros fondos previsionales y, por supuesto, no responderán por dichas pérdidas ya que son las débiles condiciones del mercado las que han determinado nuestra ruina y no los administradores, que durante años han disfrutado de enormes utilidades que no benefician, a lo menos proporcionalmente, a los cotizantes. En la otra vereda el Estado claramente no está en condiciones de sostener a su frágil población, independiente de los informes, existen muchos hospitales y establecimientos de salud que no tienen para los profesionales, los medios de protección, ni insumos mínimos para atender a la gente… por lo demás, la única forma de enfrentar esta situación es no exponerse al virus, no hay vacuna ni tratamiento por ahora.

Todo es más lamentable para un gran número de compatriotas que carecen de ahorros para enfrentar la cuarentena, o que desarrollan trabajos informales que se pagan día a día previa prestación de servicios los cuales están imposibilitados de ejecutar al día de hoy, o para quienes carecen de medios que parecen vitales pero que no todos tienen, como computadores o internet, para las mentadas clases on line.

Así las cosas, no hay mejor momento para salir adelante y aprender, que los peores momentos de la vida, y eso es lo que necesitamos hacer.

Recuperar el contacto directo con nuestra familia, preocuparnos y ocuparnos de los nuestros; solidarizar de verdad, en concreto, con aquellos que no están en condiciones de sobrellevar esto solos; confirmar que la vida es más sencilla y más sustancial cuando compartimos, nos cuidamos y reafirmamos nuestro afecto y cariño. Recuperar la confianza en nosotros, en lo individual y en lo colectivo, saber que somos más en lo personal, con la familia y con nuestros núcleos más cercanos. Constatar que, así como no obtenemos nada con confiar en quienes nos gobiernan, ganamos mucho más cuando tratamos de construir con los nuestros, con aquellos que estamos en la calle, en el barrio, en el pueblo y no en el concepto ideológico, sino que en el más profundo.

Esta dura prueba dejará enseñanzas personales y colectivas. En lo personal puedo constatar que todos los sistemas de gobierno han fracasado y han sido superados: los socialismos reales y los liberalismos y, especialmente, el neoliberalismo; puedo reconocer que es necesario compartir más en familia y conversar más con los hijos; puedo constatar que es necesario buscar soluciones colectivas, profunda y necesariamente humanas para seguir avanzando porque, claramente, la vida no puede seguir funcionando del mismo modo después de todo esto. Es el momento para recuperar lo humano, lo esencial, lo mejor de lo nuestro.