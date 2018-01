Si algo es clave en la cultura mapuche, es la preponderancia e importancia de lo territorial, para ejemplificarlo en simple, el lof. Lo que comparado con nuestra idiosincrasia nacional excesivamente enfocada en lo sectorial y que nos marca y determina en demasía, claramente no conversan. Sobre todo con una cultura nacional tan centralizada como la nuestra. Sin duda, un gran desafío regional y nacional debe ser el poder empoderar y rescatar lo local, incluso relevándolo como enfoque autónomo y prioritario, en la toma de decisiones, frente a la mirada, tan típica nuestra, que siempre busca depender y descansar en lo central, de tal manera de que la responsabilidad ojalá sea siempre de otro.

Como sociedad regional y nacional deberíamos ser capaces de generar y en lo posible sistematizar, un mecanismo de resolución de conflictos, que permita llegar a acuerdos, aprovechando las ricas experiencias de relaciones interculturales que, generando confianza y concordia, es posible encontrar en distintas esferas, iniciativas y proyectos, donde se destaca y releva la rica identidad multicultural especialmente en La Araucanía y en las regiones sureñas.

Para materializar lo anterior se requiere voluntad política que releve y subordine las políticas públicas, bajo este enfoque de prioridades, donde la territorialidad y la responsabilidad deben ir de la mano y, por supuesto asumidas en propiedad por lo actores locales y regionales. Lo que en el caso de Magallanes adquiere un especial significado dada la estirpe regionalista y autonómica de su comunidad y organizaciones. En buenas cuentas, es creer en nosotros y no dejarle a otros que, por muy cerca que estén del poder central, nunca podrán hacerle el peso a la experiencia y pertinencia de los líderes regionales.

Toda política pública, programa o proyecto gubernamental, que tenga que ver con la región, ya sea de diseño nacional o regional, debe ser visado antes de ser implementado y desde su concepción, por los entes técnico y político regionales. Por supuesto con derecho a reformular, de manera responsable en lo presupuestario, sino seguiremos cometiendo los mismos errores que nos mantienen como un país excesivamente centralizado y centralista en su cultura. Para lo anterior es clave la capacidad regional de constituir una masa crítica de tal envergadura que haga imposible para cualquier autoridad central pasar por encima de lo que la región ha consensuado. Experiencias como la del gas en el primer gobierno de Piñera así lo demuestran, cuando Magallanes se organiza y encabrita, el centro acata.

Haciendo camino e institucionalizando la confianza al andar, seremos capaces de avanzar a paso seguro en el asumir mayores decisiones sobre nuestro futuro, esto también para no quedarnos en la cantinela del seguir profundizando las diferencias, que a nada bueno llevan. Juntos es posible encontrar elementos simbólicos comunes que contribuyan, aprendiendo de las experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, a mostrar un camino o un estilo para replicar y construir iniciativas regionales que nos permitan avanzar unidos y sostenidamente hacia el desarrollo.

