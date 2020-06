Cuando la política aplasta a la ciencia

¿Qué debe hacer un científico cuando llega a la conclusión de que esta sociedad necesita un cambio radical? Simplemente presentar la evidencia empírica que soporte su teoría. ¿Y dónde está esa evidencia empírica en el “Reporte regional preparado por el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (Ideal) de la Universidad Austral de Chile (Uach)”? Un reporte sobre “La Región de Magallanes y Antártica Chilena frente al cambio global” con alarmantes conclusiones teóricas, tales como que el cambio climático es causado principalmente, sino exclusivamente por nosotros los seres humanos y nuestro actual sistema de explotación de recursos naturales y posterior elaboración. A este mismo modelo económico, sindican los suscriptores del reporte, como los incitadores de la “pesca ilegal” y sus devastadoras consecuencias para el medio ambiente marino, pero aún más nefasto y destructor sería, según consignan estos científicos, la industria salmonicultora regional.

Las soluciones a estos desafíos son para ellos muy simples y obvias, son para estos científicos, soluciones políticas y no científicas, soluciones esbozadas ya por otros organismos ambientalistas co-

mo reconocer y ocupar el conocimiento científico milenario de los pueblos originarios regionales que estarían especialmente en peligro de extinción por el cambio climático causado por nuestro proceso productivo actual. Y ese conocimiento científico ancestral de todas las comunidades indígenas regionales, así como la evidencia teórica, sin evidencia empírica, de este reporte concluirían en erradicar la pesca ilegal, erradicar la salmonicultura en Magallanes, dar reconocimiento a los pueblos originarios y sus derechos sobre el espacio marino-costero, para cambiar la actual forma de construir conocimiento científico y con ello también los valores y estructuras institucionales, donde la clave es “transitar desde una visión sectorial (de sólo el sector productivo) de manejo (de nuestros recursos naturales) hacia una gobernanza marina integral, democrática, y justa”.

En un estilo de editorial casi farandurela, los suscriptores se dedican en 68 páginas con casi un 30% de ellas con fotografías, a citar y comentar estudios de terceros, copiando y pegando citas “científicas” sin ofrecer nuevos antecedentes empíricos regionales que sustenten o refuten lo comentado. ¿68 páginas y muchas fotos para justificar el financiamiento de $4.500.000.000 de Conicyt, para un programa del Ideal por cuatro años y una renovación por otros 4 ó 9 años más? Una suma desorbitante para un programa científico regional resumido en manifiesto de citados y ciencia aplastada por un credo político de sus autores que pareciera sólo buscar desprestigiar nuestro actual sistema productivo regional, sin ofrecer alternativas viables que den sustento económico a la población magallánica.

Y no me extraña este tipo de documento ideologizado cuando algunos científicos, generalmente de izquierda, omiten o desprestigian los métodos cuantitativos con evidencia empírica, pues ese método científico generaría sólo una “ilusión de la libertad de investigación” fomentando “un mecanismo que garantiza (sólo) la sujeción del científico a las estrategias de expansión del capital y las leyes del mercado”, como predican ideólogos por una ciencia de izquierda.

Hay científicos cuya sensibilidad política los lleva a rechazar el sistema social reinante en nuestro país. Lo consideran irracional, suicida e injusto de forma y fondo. No aceptan las normas y valores de una sociedad construida exitosamente gracias al capitalismo. La consecuencia de este estudio es entonces obvia. Desmantelar el actual sistema productivo regional, sin ofrecer alternativas económicamente viables para Magallanes. Y es así de poco científico, cuando la política aplasta la ciencia. ¿Total, qué importa la evidencia científica si esos científicos creen en ella y sólo les interesa imponer sus creencias políticas?