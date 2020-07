Cuando nadie sabe nada

En la columna del domingo pasado nos pusimos ante el hecho de que el final de la tragedia colectiva que vivimos en la pandemia se ve lejano y los plazos se alargan. Sin embargo, este tiempo es -en medio de sus complejidades- un tiempo de oportunidades y no sólo una gran tragedia humana, sanitaria y económica. Es, como toda crisis, un tiempo para algo nuevo y mejor.

Pero, la novedad que puede surgir de la crisis no emerge de modo automático, sino que requiere de nuestro trabajo y colaboración. No sólo se trata de no dejarse llevar por la añoranza del antes de la pandemia, sino de abrir los ojos para ver que ese “antes” requiere una honda transformación que toca todos los aspectos de la vida, y tiene que ver con el modo de entendernos, de sentirnos, de convivir y de organizarnos, tanto en lo personal, como en lo eclesial y social.

Uno de los ámbitos de la vida que ha entrado en crisis con el coronavirus es el conocimiento, porque en la pandemia enfrentamos un virus del cual nadie sabía nada, recién los especialistas comienzan a conocer algunos aspectos acerca del virus, cómo actúa y afecta a las personas. Esta situación de ignorancia genera una crisis muy honda, porque toda nuestra vida está edificada sobre el conocimiento, sobre el saber hacer esto o aquello, el saber los por qué, los para qué, los cómo y los cuándo. El conocimiento nos permite tener un cierto control sobre la realidad, de manera de sentirnos relativamente seguros, mientras que la ignorancia diluye nuestra confianza y nos llena de inseguridades.

Nuestra cultura ha desarrollado sobre todo el conocimiento científico y técnico, en desmedro de otros conocimientos que aparecen poco útiles o poco rentables para una sociedad que se organiza en torno a la tecnología y la rentabilidad económica; así, los saberes humanistas, espirituales, artísticos o creativos, son considerados conocimientos residuales y casi inútiles. Esta reducción de la persona humana a su inteligencia científico-técnica y su rentabilidad económica va acompañada de un gran analfabetismo emocional y relacional, como -hace algunos años- lo mostró Daniel Goleman en “La inteligencia emocional”, y más ampliamente el también sicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples.

Pues bien, en la pandemia hemos experimentado los límites del conocimiento y, hasta ahora, todo el saber científico-técnico acumulado resulta inútil frente al coronavirus. Esta experiencia del límite del conocimiento humano genera diversas reacciones que, a su vez, ponen en evidencia el modo -verdadero o falso, apropiado o inapropiado- en que se intenta recuperar las seguridades perdidas. Estas actitudes se pueden sintetizar en la del que piensa que ya sabe, la del que renunció a saber, y la del que busca saber.

La actitud del que piensa que ya sabe es la del que está inflado con sus propias ideas y sin hacerse preguntas; es el necio que dice “yo sé lo que hago” y “tú no tienes nada que decirme”; son los opinólogos que hablan como expertos y están cerrados en sus ideas, cerrados a aprender de los demás y de los acontecimientos. Estos necios abundan más de lo deseable, y llenos de sí mismos desprecian a los demás; son peligrosos tal como lo han sido, por ejemplo, Trump y Bolsonaro en esta pandemia: llenos de sí mismos y despreciando la vida de los demás.

La actitud del que ha renunciado a saber es la del que no quiere complicarse la vida con nada y -ciertamente- por nadie. Son los necios que sólo comen la fruta masticada por otros y que buscan entretención para esconder y soportar el vacío de su vida; son el rebaño que vive la pandemia acrecentando su egoísmo y buscando como evadir cualquier restricción para estar entretenidos.

Los que buscan saber son los únicos que nos van a ayudar a todos en esta pandemia, son los que están haciéndose preguntas, investigando, buscando soluciones para todos. En la medida que nos hacemos conscientes de nuestra ignorancia nos hacemos preguntas, nos hacemos cautos en nuestras opiniones, pedimos ayuda y buscamos respuestas.

La ignorancia no es una virtud, pero la conciencia de ella es muy beneficiosa si va de la mano de la humildad, pues nos muestra lo que necesitamos comprender, nos libera de prejuicios, nos abre a la ayuda de otros; es el primer paso para empezar a comprender y -decía el viejo Sócrates- el comienzo de la sabiduría: “sólo sé que nada sé”. Desde esta actitud es posible generar las confianzas necesarias para avanzar con seguridad y junto con otros.