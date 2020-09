Cuando se nos desata la rabia…

Esta semana se cumplieron seis meses desde que fue reportado el primer caso del coronavirus en nuestro país, y lo que casi todos pensamos que sería un problema de unas cuantas semanas o de un par de meses se va alargando de un modo en que la realidad supera a la fantasía, pues vivimos lo que nunca imaginamos… y pasamos Semana Santa en cuarentena, y lo mismo el 1° y el 21 de mayo, y la fiesta de Jesús Nazareno y, ahora, vienen las Fiestas Patrias, y el plebiscito, y después… no sabemos… y acá, en Punta Arenas, que parecía que ya íbamos saliendo de las restricciones, el rebrote nos volvió a la cuarentena, y… no sabemos qué pasará después…

La pregunta que nos hacíamos en una columna de hace un par de meses, se vuelve más acuciante: “¿qué hacer?, ¿cómo conservar el buen juicio y el justo actuar?, ¿cómo hacer para no dejarse ganar por la impaciencia o la añoranza que empujan a la desesperación, a la búsqueda de egoístas soluciones individuales, a la idealización del pasado o a la indolencia insolidaria?”. Porque atrapados entre la perplejidad y la angustia se desatan diversos trastornos del ánimo y, como lo han hecho notar los especialistas en estos asuntos, la irritabilidad crece y aumentan las tensiones de la convivencia entre las personas, a todo nivel.

La pandemia, como también lo decíamos en una columna de hace cuatro meses, es una situación de crisis que hace que salga a flote lo mejor y lo peor de los seres humanos, lo que está dentro de nosotros y de lo que no siempre somos concientes, al tiempo se poner de manifiesto -de un modo imposible de ocultar- las estructuras sociales injustas e inmorales presentes en el mundo

En la pandemia se ha puesto de manifiesto que vivimos en una cultura de la violencia que parece impregnarlo todo, tanto por su masiva afirmación por la vía de los hechos, así como por su justificación como el modo habitual -considerado por muchos como bueno y legítimo- de resolver conflictos, o como el único mecanismo para hacerse oír y para conseguir cambios en la familia o en la sociedad.

Esta cultura de la violencia que ha sido desnudada por la pandemia tiene diversas expresiones que van desde la violencia intrafamiliar que -según los datos que se conocen- ha aumentado significativamente con el encierro, la violencia en el trato cotidiano (en la calle, en el bus, en las filas para las compras, etc.), la violencia en las redes sociales (intolerancia, insultos descalificaciones, burlas, etc.), la violencia criminal que ha tenido casos -como el del asesinato de la joven Ambar y otros- que han conmovido a todos, la violencia en La Araucanía que tiene en ascuas a todo el país, la violencia social que sigue emergiendo desde los subterráneos a los que la confinó la pandemia, la violencia institucionalizada que significan las escandalosas desigualdades en las condiciones de vida de las personas, pues no estamos todos en el mismo barco atravesando el temporal de la pandemia; estamos en el mismo temporal, pero algunos en barcos fuertes y seguros, y otros en frágiles chalupas.

Sin duda, la agresividad que se manifiesta en nuestra sociedad es un asunto muy complejo y que requiere de diversos acercamientos e intervenciones, pero la pandemia ha puesto ante las narices de todos la necesidad de manejar adecuadamente la montaña rusa de emociones a la que cada uno está sometido.

Tal es el desafío de desarrollo personal y maduración humana que todos enfrentamos -en modos diversos- en la pandemia, tal como lo señalaba hace algunos años Daniel Goleman en su libro “La Inteligencia Emocional”, donde -citando a Aristóteles- decía: “cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, con la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta… eso no es fácil”.

Así, ahora y siempre, llevar una vida en paz y armonía es un anhelo humano y cristiano, pero requiere que hagamos una conciente y decidida opción por la paz y contra la violencia, requiere de un trabajo de maduración personal en la capacidad de diálogo, en la tolerancia de las ideas y defectos ajenos, en la generosidad del perdón, y en la humildad de saber pedir ayuda cuando nos sentimos sobrepasados. Ahora, durante la pandemia y sus restricciones, no dude en pedir ayuda si se siente psicológica y espiritualmente sobrepasado por las circunstancias, hágalo por su propio bien y el de los demás.