Cuarenta años no es nada

Leí una vez que Ortega y Gasset comentó que “nadie parte para la guerra de cien años”. Está fuera de toda imaginación pensar que un conflicto -armado o no- se vaya a prolongar por más de un siglo. Pero fue lo que ocurrió cuando ingleses y franceses se enfrentaron duramente entre 1337 y 1453. Los ingleses tuvieron algunos notables triunfos gracias al uso del arco largo, especialmente en las batallas de Crecy y Agincourt. Perdieron la guerra, sin embargo la intervención de Juana de Arco -al precio de su vida, como se sabe- logró unificar a los franceses, los que finalmente triunfaron.

La guerra de las AFP en Chile no va a durar un siglo. Pero el conflicto, que inicialmente fue sólo interno en la Junta de Gobierno, ya lleva cuatro décadas.

En su libro “El Cascabel al Gato”, José Piñera recuerda que el cuestionado triunfo del régimen en el plebiscito de septiembre de 1980 fue interpretado por las autoridades militares como un espaldarazo. En esos meses José Piñera fue profundizando el proyecto de la reforma previsional. Su fundamento era la crisis del sistema imperante que se resumía en una abigarrada mezcla de 35 “cajas de previsión”. El resultado era un calvario de tramitaciones. “La Familia Chilena”, programa radial de Gustavo Campaña, retrató con amargo humor la realidad de esos años. Un personaje, Ascanio Emparanza, representaba al eterno aspirante a la jubilación.

Según los periodistas Francisco Artaza e Ignacio Bazán (en La Tercera, hace cuatro años),“hubo cuatro reuniones para resolver el tema de un nuevo sistema previsional”. La primera se realizó el 28 de enero de 1980. La última el 4 de noviembre, en la cual se dio la partida al nuevo sistema previsional.

No fue fácil la tarea.

“El Ejército, con Pinochet incluido, estaba totalmente en contra de que los fondos fueran administrados por privados. En las actas queda registrado que Pinochet, quien era partidario de que las pensiones las manejara el Banco Central, tenía miedo de que el poder empresarial creciera al punto de que se transformaran en los ‘dueños del país’.

“Pinochet sospechaba profundamente de los empresarios y así quedaba escrito en el acta 398-A del 14 de octubre de 1980: ‘Como se acaba de expresar, yo también estoy de acuerdo con el sistema en cuanto a que debe modificarse la Ley de la Previsión. Eso lo he manifestado constantemente. Pero también he dicho que no estoy de acuerdo en el problema ese de que los capitales vayan a la parte privada. En realidad, no discrepo de ello, sino que me choca, por estimar que los señores empresarios aún no están en capacidad para administrar 97 millones de dólares mensuales’”.

Pese a las dudas, con un debate inexistente, que apenas reflejaron los escasos medios opositores, el sistema partió en 1982. La promesa era convincente. El 6 de noviembre de 1980, en un discurso por cadena nacional, Piñera explicó la reforma.

“Es hora de crear un nuevo esquema que, basado en la libertad y la justicia, permita al trabajador una vejez digna, y al país acelerar su marcha hacia el desarrollo económico y social… La cifra del 10 por ciento permitirá a un trabajador, de acuerdo a supuestos razonables, obtener una pensión cercana a sus últimas remuneraciones”.

Paradojalmente, las Fuerzas Armadas no le creyeron. Hasta hoy mantienen un sistema propio.