Cuatro intendentes en 30 meses de gobierno

A estas alturas, no se trata sólo de desearle suerte a la nueva intendenta y, decirle que estamos a disposición de trabajar con ella, para que a la región le vaya bien; quizás en estos tiempos se podría decir, que nos vaya menos mal y que para eso trabajaremos, a pesar de las diferencias, por el bien de todos los magallánicos.

El tema no son los, ex intendente Matheson, ex intendenta Castañon, ex intendente Fernández, ni menos podría ser la reciente asumida, intendenta Jennifer Rojas. El tema es el Presidente Piñera y su permanente forma de equivocarse con la Región de Magallanes.

En sus dos gobiernos (Piñera I y los 30 meses que lleva éste, su segundo gobierno), el Presidente ha nombrado a 8 intendentes en la Región de Magallanes, lo que en el caso más generoso, podría calificarse de malas o desafortunadas (palabra muy conjugada en la política) decisiones. También se podría elucubrar que el Presidente Piñera, no encuentra de entre sus adalides en la región, a personas con capacidad, carácter o preparadas para asumir su representación en la región.

Se podría pensar también que al Presidente le importa un carajo Magallanes y la Patagonia en general, los cuales para él, pareciéramos una manga de revoltosos y malagradecidos, que nunca han valorado tener un Presidente con la visión y el manejo de él. Claro porque Chile (ese que escuchábamos siempre de niños, de Arica a Puerto Montt), si lo ha valorado y lo ha “votado”. Magallanes y Aysén en cambio, han sido para Su Excelencia, “un clavo”.

Si agregamos que sumadas las poblaciones de ambas regiones, (Magallanes y Aysén ) no sumamos el 2% de la población nacional, y conjeturemos respecto del modus operandi que el Presidente ha utilizado hábilmente en su vida de empresario, tendremos probablemente que aceptar, que para él, no “pesamos” o “no somos rentables”. Total para ir a la Antártica, sólo tiene que hacer una parada técnica en el Aeropuerto Carlos Ibáñez, donde los malagradecidos puntarenenses se encuentran a 20 kms.

Treinta meses y a punto de batir récord de su gobierno anterior, cuando también tuvo 4 intendentes. Capaz, que en los 18 meses que le quedan de mandato, nombra, a su quinto intendente. Obviamente, estamos en un oscuro callejón como región (que espero tenga salida pronta). En tiempos de pre-estallido el gobierno “transmitió” el Plan Magallanes, lo que en síntesis, nunca tuvo cuerpo ni esqueleto, ni musculatura, sólo estuvo en la enunciación y la verborrea de quienes lo comunicaron, para calmar un poco a los magallánicos.

Ya en tiempos de pandemia, y obviamente, a cargo de manejar la crisis sanitaria y económica, el gobierno no lo ha podido hacer peor. Partamos por los controles que señalamos en esta misma columna, ya hace unos cuantos meses. Inexistencia de protocolos para el transporte de personas. Y a seis meses de iniciada la pandemia, el Ministerio de Salud, aún no los dicta. (Transporte en aviones, buses y transporte menor en ciudades).

Control férreo a quienes llegan a la región, sean residentes o no residentes. Recién después de 6 meses, la nueva intendenta con el nuevo seremi de Salud, dictan una resolución que solicitará (sólo para los residentes) cuarentenas de 14 días, y en algunos casos PCR tomados con 72 horas de anticipación. Seis meses para tomar estas decisiones. Habrá que ver, como se dan, con los trabajadores que traen las empresas constructoras y las empresas procesadoras de productos del mar y las salmoneras. A estas alturas pareciera que hay dos estatus. Para los residentes y para los que vienen de otras regiones a trabajar, traídos por las regionalistas empresas instaladas en Magallanes. Llegar y llevar.

Respecto del sector más devastado por la pandemia y por la prohibición de operar, como es el sector turístico, gastronómico y de alojamiento, nada. Puros calmantes, pero ausencia de un plan de acción, que en nuestra región se agrava, pues más del 10% del PIB Regional se produce en esta “industria sin chimeneas”. Y estos indicadores del PIB, tienen su relato en la cantidad de personas contratadas por este sector. Lo grave está por venir, pues cuando se acaben las reservas del 10% del retiro de las AFP, la cosa se pondrá aún más oscura para esta región.

Por último, el Sr. Presidente, aún no anuncia la continuidad o renovación del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze), que en Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes, termina este año 2020. Es decir terminó¡¡¡. Si es que el Presidente no se allana a continuar con una política pública, que ha sido exitosa, en sentido de “duplicar” en la práctica, los fondos con que dispone la(s) región(es) que han tenido esta política. Puede que le duela Presidente, que esta política pública fue impulsada y generada por su antecesora la Presidente Bachelet, pero las cosas buenas hay que mantenerlas y deben sostenerse en el tiempo, tal cual lo han hecho, los países con sus regiones extremas, por ejemplo los EE.UU. con Alaska, Australia con Tasmania o Argentina con su Tierra del Fuego. Presidente aunque no nos quiera, cumpla su mandato constitucional, y trabaje por todos los chilenos, aunque en Magallanes no lo hayamos “votado”.