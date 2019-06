Cuenta Pública del Presidente y los desafíos para Magallanes

L

uego de la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera realizada anoche en el Congreso Nacional en Valparaíso, son varias las tareas que se vislumbran de aquí hasta que finalice su gestión y que yo, como representante de Magallanes en el Parlamento, estaré atento a que se cumplan las que garanticen un mejor desarrollo y bienestar para nuestra región.

Es deseable que en lo que queda del período del Presidente se aborde un tema que no ha sido discutido como nos gustaría durante este gobierno: la agenda de descentralización, en particular las facultades que van a tener los nuevos gobernadores regionales y cómo se empoderarán las regiones a partir de esta nueva institucionalidad. Y en esto quiero ser muy enfático, la elección de gobernadores regionales no puede retrasarse y, por lo tanto, daremos la pelea para que la descentralización dé el paso que corresponde el 2020. Sumado a esto, es importante para las regiones extremas y específicamente para Magallanes, la continuidad que va a tener el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas y los recursos que se necesitan para ello.

Luego de conversar con el intendente José Fernández y el director de Presupuesto, Mauricio Peña y Lillo, revisamos las cifras en la proyección de aquí al 2028 para la concreción de todos los proyectos, incluidos el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) y faltan 160 mil millones de pesos, esos son más de seis Fondo de Desarrollo Regional (FNDR). Por lo tanto, si no hay un compromiso del gobierno de darle continuidad al financiamiento a los proyectos del Pedze, que vencen el próximo año, nos vamos a quedar con obras a medio construir.

El Presidente debe recordar que Santiago no es Chile y las regiones tenemos un rol central que cumplir en el desarrollo del país. Tiene que comprender además, que no tiene mayoría en el Congreso, por lo tanto debe establecer un diálogo sustantivo con quienes piensan diferente.

Es tremendamente importante que se continúe con el trabajo que hemos desarrollado de manera transversal en infancia y, que por primera vez quizás, se aborde como desafío país la crisis de salud mental que estamos viviendo a nivel nacional, en donde un cuarto de los chilenos y chilenas padece alguna enfermedad de este tipo y, sin embargo, sólo un 20% de ellos tiene acceso a algún tipo de tratamiento que efectivamente permita una reparación.

Junto a Giorgio Jackson y a parlamentarios del Frente Amplio, solicitamos al Presidente de la República poner urgencia al proyecto de ley que presentamos hace cinco años para bajar la dieta parlamentaria. En el Ejecutivo hay falta de voluntad política para llevar adelante este proyecto. El año pasado, en conjunto con diferentes parlamentarios de oposición presentamos un proyecto de resolución que fue aprobado por 76 diputados y diputadas para que el Presidente le ponga urgencia a este proyecto. Incluso el mismo Presidente señaló que él estaba abierto a discutir los sueldos de los altos cargos del estado. Entonces ¿qué es lo que falta para que se haga realidad? Voluntad política y nosotros estamos empujando a que esta voluntad política se transparente.

Como Frente Amplio hemos definido tres temas, además de la rebaja de la dieta parlamentaria y de las agendas específicas que cada parlamentario está llevando adelante. El primero y que ya he mencionado, es la descentralización.

El segundo tema fundamental es el de pensiones. Necesitamos tener certeza si el gobierno del Presidente Piñera está dispuesto a llegar a acuerdos y dejar de impulsar una agenda en donde mantiene a las AFP como pilar fundamental, que han hecho un negocio con las pensiones y el trabajo de la mayoría de los chilenos y chilenas.

En tercer lugar, un tema que sin lugar a dudas hoy día está remeciendo al mundo: la emergencia climática y en el marco de la COP25 requerimos medidas específicas para sumarse a esta ola mundial, que desde la sociedad civil está empujando cambios concretos para una transformación en la matriz productiva de Chile y lo digo desde la experiencia de Magallanes, en donde tenemos industrias como la salmonicultura y como el carbón que están generando daños medioambientales que no se condicen con los desafíos que tiene el planeta.

Son muchos los desafíos, hemos trabajado como Frente Amplio y particularmente en nuestra diputación por generar propuestas y no quedarnos sólo en la queja: participamos de la Mesa Nacional de Infancia que ha derivado en un trabajo en el cual sigo involucrado, hemos trabajado una propuesta energética para Magallanes y renovar la matriz, el proyecto de rebaja de la dieta parlamentaria, en fin. Han sido muchas las iniciativas que seguiremos liderando por avanzar hacia la sociedad que queremos.