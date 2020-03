“Cuentos de océanos topográficos”

Era la esquina nuestra sede central, pero no cualquier esquina, era la de Colón con Magallanes, pues de ahí veíamos salir a las chicas del Liceo de Niñas, las de María Auxiliadora y las del Comercial y también a las de la Escuela Técnica y Sagrada Familia, que venían hacia el lado sur. Nos reconocíamos fácilmente a la distancia, éramos los que bajo el brazo andábamos con más discos que cuadernos; “Los loquitos de la música”.

Situémonos más o menos en 1974, promediando los 14 años de edad en los primeros meses de la dictadura iniciada en septiembre de 1973; toque de queda, patrullas en las calles, pero nosotros ahí, tratando de esquivar las angustias con la música, pero no cualquier música.

Tiempos de Long-Plays (vinilos) comprados en la Discoteca Domic de la calle Roca o traídos desde la Disquería Aquelarre de Río Gallegos en viajes interminables.

Éramos un selecto grupo unido por la música; proveníamos de casi todos los colegios de enseñanza media de la ciudad, sin que importara pelaje, religión, ni equipo de fútbol. No sumábamos más de 12 integrantes, no todos necesariamente amigos, pero nuestros códigos de honor eran férreos. Al grupo se llegaba con “carta de recomendación”, para luego ser sometido a verdaderos ritos iniciáticos, consistentes en algunos sondeos de conocimientos y de los inventarios personales de discos. Era una patota bastante sui géneris (por sus características y por el conjunto argentino también) en la cual no existía jefes, ni grado por antigüedad.

En cuanto a las preferencias, ya lo dijimos, no era cualquier música, gustábamos del rock pesado y progresivo: Led Zepellin, Black Sabath, Santana, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Ten Years After, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Iron Butterfly, Frank Zappa, Pink Floyd, Triunvirat, Focus, Rick Wakeman, Mahavishnu Orchestra, Jethro Tull y otros. Cuando andábamos un poco más livianitos podíamos recurrir a Grand Funk, Peter Frampton, Queen, Beatles o Rolling Stones.

Otra línea era la que explorábamos con el Rock Argentino de entonces: Alas, La Máquina de hacer pájaros, Invisible, Pescado Rabioso, Vox Dei, Pappo’s blues o Aquelarre. Aclaremos que el movimiento posterior del Rock Latino de raíz preferentemente argentina post Malvinas, era más cercano al pop que al rock.

Evidentemente cada uno tenía además sus preferencias particulares; Camilo Sesto, Carole King, Neil Diamond, Manolo Galván, Barry White, pero eso no era materia de discusión, pues había ortodoxos que no admitían otra posibilidad que el Rock.

Nuestra dinámica era el intercambio de Long Plays -definitivo o en préstamo- en la esquina de siempre, o bien, juntarnos a “escuchar discos”, en especial, cuando alguien hacía una nueva adquisición y en esas casas donde “los viejos” eran lo suficientemente “buena onda” como para no espantarse con los decibeles.

Nunca coincidíamos todos, esas “juntas” no pasaban más allá de los cuatro individuos y junto a la ceremonia auditiva, recuerdo que leíamos la revista “Pelo” (argentina, especializada en rock) y se conversaba mucho, pues había tipos con una cultura realmente sobresaliente; eran los que sabían que “Relayer” de Yes se inspiró en “La guerra y la paz” de León Tolstói o que “Cuentos de océanos topográficos” del mismo grupo -cuya portada ilustra esta crónica- provenía de los estudios de filosofía mística oriental que habían emprendido el vocalista Jon Anderson y el guitarrista Steve Howe.

No era cualquier esquina, no era cualquier música la que nos unía y eso nos amarró para siempre. Todavía y muy a lo lejos nos encontramos con alguno de estos coetáneos y a medida que pasan los años, más nos convencemos que moriremos con las botas puestas, pues aún no le perdonamos al grupo Yes su aventura popera-ochentera del álbum “90125”, ni a Phil Collins que se haya ido de Génesis para transformarse en descartable.