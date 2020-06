Cuidado con las compras compulsivas en pandemia

Hace unos días en La Tercera, apareció un reportaje que resulta muy representativo de cómo las dinámicas mentales adquieren en ocasiones, comportamientos que riñen con la lógica de los tiempos y circunstancias.

En el actual momento, el gran concepto cuya transversalidad permea nuestra existencia es la incertidumbre. Parece que aquellos planes y proyectos a mediano o largo plazo se encontrasen en un “stand by” sin fecha de reanudación precisa, con una intensa necesidad de retomar una normalidad reactivada que nos impulse en la renovación de aspectos motivacionales que han acusado el golpe, pero se niegan a su eliminación o postergación eterna. Lo que resulta prácticamente inevitable, es que hemos debido adaptarnos a nuevas condiciones, entre éstas la económica, cuyas repercusiones negativas se proyectan a la par con las consecuencias sanitarias provocadas por la pandemia. La pérdida de empleos, el cese de actividades productivas y de servicios, la disminución de dinámicas de intercambio, la volatilidad de los mercados, los procesos sociales asociados, entre otros; parecen indicarnos de manera muy clara que la principal medida que debemos adoptar es la cautela ante el consumo.

Por esto es que me llamó la atención el contraste que se ha producido entre el comercio de tipo físico o presencial, que es cuando vamos a una tienda a comprar, y el e-commerce, o llamado comercio electrónico en que las transacciones se realizan a través de internet. Y no es sólo que este último se encuentre en cifras históricas de ventas (las que hace tiempo vienen subiendo y cautivando cada vez más adeptos), pues no es sólo el retail o las grandes cadenas distribuidoras que han visto subir sus cifras, ya que el pequeño comercio detallista y especialmente el informal a través de las redes sociales, también ha mostrado una cara cada vez más alegre. Y no estamos hablando sólo de los delivery que reparten alimentos de todo tipo, que sería esperable debido al confinamiento domiciliario, sino además de artículos que no representan una primera necesidad, como por ejemplo bisutería, joyas e incluso maquillaje, según entregan su experiencia diversos minoristas.

¿Cómo se explica que personas declaren gastar más en enclaustramiento que en sus rutinas habituales?, ¿por qué artículos o servicios adquiridos que no representen una urgencia, han tenido un aumento de ventas en línea considerando la incertidumbre económica? Varias de estas respuestas parecen contravenir la lógica de una necesaria austeridad, pero coinciden con la carencia emocional provocada por las circunstancias y que llevan al surgimiento de la ansiedad. Aunque no es tan conocida como otros trastornos, la “Oniomanía” puede estarse presentando en estos casos, entendida como la necesidad impulsiva y persistente de comprar, experimentando sensaciones placenteras pero desgraciadamente efímeras. Si bien todos nosotros presentamos la tendencia de adquirir productos y servicios de manera frecuente, este trastorno se diferencia al dejar en segundo plano la funcionalidad de la compra, privilegiando calmar el impulso que surge, por lo que se tiende a comprar una gran cantidad de cosas que no se utilizarán posteriormente pues no se necesitan. Este fenómeno se observa especialmente en vísperas de festividades, en que los individuos se endeudan exageradamente sin un control adecuado. La necesidad de experimentar placer de esta manera, al no encontrarla en otro tipo de actividades, provoca una reiterada frustración y culpa posterior, pero que no es suficiente para cortar con esta dinámica. La sensación que describen estas personas es de una alta excitación y euforia el momento de recibir y abrir el producto, la que se diluye rápidamente para dejar paso a una nueva búsqueda que haga revivir estas reacciones. Algo parecido a un niño en navidad que recibe muchos juguetes, pero con ninguno logra una identificación o satisfacción más genuina.

Por eso es importante, en estos tiempos inéditos y complejos, reconocer las formas en que la ansiedad se presenta en cada uno de nosotros, pues sus manifestaciones desadaptativas pueden complicar aún más el control sobre el ambiente y comprometer nuestro bienestar. La introspección, buscar apoyo en personas que nos contengan emocionalmente, adoptar hábitos saludables, reflexionar y flexibilizar acerca de nuestras prioridades, intereses y necesidades; todo en un contacto real y auténtico con las condiciones de nuestro entorno que nos rodean, nos ayudarán a identificar y abordar este tipo de disfunciones, que en estos días parecen abundar más que nunca.