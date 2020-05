Cultura de lo exagerado

Un hecho fortuito sin mayor trascendencia vestido de un halo catastrófico, exagerando el riesgo y elementos de crisis o gravedad, se transforma en noticia, pero en el fondo, es sólo un hecho fortuito, sin mayor trascendencia ni notoriedad. La propensión a mirar todo hurgando y destacando el conflicto o en general hacerlo bajo el prisma de querer ver, sobre todo, los elementos que pueden eventualmente revestir un hecho de la “notoriedad noticiosa”, hace muchas veces, a sus autores, querer ver algo donde no lo hay, donde hay poco, exagerar y a veces bastante. Todo lo cual trastoca profundamente, la conformación o estructura del hecho, haciendo que el envoltorio o adorno que se agrega como componente catastrófico o de crisis, sea más importante y relevante que el hecho en sí.

Algo similar ocurre con determinadas actividades, como por ejemplo, algunas consultorías, donde en un problema o una situación en particular, se tiende a exagerar tanto en la descripción, muchas veces alargándola innecesariamente. Así como en la complejidad de las características, usando un lenguaje técnico alambicado, para cubrir eventuales grietas de interpretación. Muchas veces el lenguaje se enreda y complejiza innecesariamente. Todo esto con el fin de abultar algo donde no hay volumen, ya que lo que se busca, es inflar lo que no tiene mucha importancia, pues si se le presentare sólo, se podría ver demasiado simple y sencillo, como que no luce.

Se acostumbra a dar importancia a lo complejo, a los grandes números, grandes convocatorias y se pasa por encima o mira a huevo lo simple, los hechos en sí y la realidad por sí sola, cruda y natural. Pareciera fome que la realidad sea tan plana, que los hechos sean tan poco notorios y generalmente se tiende a vestirlos de complejidad para que luzcan o “se vean mejor”, porque se cree que algo será más importante, si resulta difícil de comprender.

Sin duda lo experimentado por Chile durante los últimos siete meses, con el estallido social y esta grave pandemia global, nos marcará a fuego y será un tremendo hito en la historia nacional. Sólo de nosotros depende saber sacar las lecciones que nos permitan evolucionar hacia un mejor país. En esto se deben evitar las exageraciones, de los “especialistas amateur”, pululando por los matinales, qué se permiten dar cátedra sobre los momentos que vive la nación y recetar las medidas que debieran aplicarse.

Hace rato que la política está gobernando y abusando de los liderazgos del recuerdo, el tándem Bachelet y Piñera es un claro ejemplo de aquello, con versiones que por desgaste natural se van degradando en el tiempo. Para desgracia nacional, no se están generando los liderazgos que requiere el presente y menos el futuro, suena duro decirlo, pero estamos cerca del fondo de la tabla.

No más trampas en el solitario, ni análisis de columnistas anticipando escenarios post crisis y post pandemia, a vivir la realidad por dura que sea, no hay que inventarse cuentos con finales trágicos ni felices, pero siempre artificiales. Que la autoridad vuelva ser autoridad como dice Francisco Covarrubias y el resto a hacer las tareas. Habrá que dejarse de payasadas, no ser más papistas que el papa, ni inventarse dramas y cuentos, habrá que jugar al país en serio, nos resultó antes y bien puede resultarnos en el futuro, incluso después de esta pandemia. Y los que quieran seguir sacando a bailar a los que quieren pasar, a la Fifa.