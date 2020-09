Dato-Información-Conocimiento. La cadena lógica en tiempos de crisis

Por Hernán Rocha Pavés

Según el Dictionary for Library and Information Science, en un artículo señalado por Guillén, López, Paniagua y Cadenas, definen los datos como hechos representados de forma que pueden ser comprendidos, interpretados y comunicados; del mismo modo, la información es la representación de los datos en una forma comprensible y finalmente el conocimiento es información que ha sido comprendida y evaluada.

Actualmente existe en el país un rompimiento de esta cadena lógica que se expresa en los Datos-Información-Conocimiento, e implica que sólo hemos llegado a la primera parte de ella, es decir tenemos datos y más datos, cuestión que los organismos encargados no han sido capaces de transformar en información y finalmente en conocimiento.

En el ámbito económico de la contingencia, el Ministerio de Hacienda y del Trabajo han entregado datos sobre la desocupación, que indica que la tasa de ocupación cayó en este periodo 20,6% y en total, se han destruido 1,8 millones de puestos de trabajo con respecto al mismo trimestre del año anterior. Estos son datos, pero no existe claridad respecto de la comprensión de ellos pues estos datos se entregan normalmente como tasa de desocupación y ahora se cambia el mensaje a una tasa de ocupación que cayó. Dicho así entonces, el dato ya carece de sentido respecto del análisis que normalmente se realiza, se pierde la información del tema pues no se tiene con esos datos comprensión respecto del problema y lo más relevante es que se pierde el conocimiento de un tema tan crítico como es la cesantía.

Y por supuesto, ad portas del ingreso mínimo, el ministro de Hacienda en su acostumbrado relato sobre el infierno que se desatará expresa que “…lo que queremos es poner recursos fiscales para evitar traspasarle este costo a la contratación, a los emprendedores y a las pymes en este momento extremadamente difícil” y agrega que: “…a nivel del crecimiento, las proyecciones para este año son muy negativas, vamos a tener un retroceso de la economía en torno al 6%, es decir, vamos a estar al mismo nivel que el año 2017”. Los datos aquí es que todo está extremadamente difícil (¿cuán difícil?) y el segundo dato es un supuesto retroceso de la economía que desde marzo viene fluctuando (las predicciones) a través del ministro, el presidente del Banco Central, la Cepal, etc. Todos se han quedado en el dato, sin entregar información que nos lleve a tener un cabal conocimiento del problema. Las concecuencias pueden ser tan graves como que se genere una Profecía Autocumplida, es decir que la predicción una vez hecha, es en sí misma, la causa de que se haga realidad.

Y en la crisis sanitaria el fenómeno se repite pero con mayor peligro, pues en la economía quizás estemos acostumbrados a que no se informe bien, sin embargo en la pandemia nos jugamos la vida sin alternativa. El primero de los ministros entregaba datos a su antojo y muchos de ellos fueron cuestionados. Hoy existe un cambio pero seguimos con la filosofía de entregar sólo datos. Nuestro caso en Magallanes es una muestra, pues la población sólo tiene datos de cómo va la curva. Es como ver un ranking y sus cambios, hoy día tanto, mañana otros, pasado más, después baja un poco, pero ¿quién nos entrega la representación de esos datos en una forma comprensible para que sea entendida y evaluada? Estamos ciegos en esto. No sabemos porqué ocurre lo que ocurre y las autoridades creen que entregando datos, la ciudadanía quedará tranquila. Eso no es así. Tal como se han comportado los datos de contagios, vamos de mal en peor, pues nadie a desentrañado el dato en información para tener conocimiento real de porqué estamos en cuarentena. Mientras eso no suceda, las personas que no son parte de los datos, seguirán realizando interminables filas, sin distanciamiento y lo más grave, sin respetar la normativa impuesta. Es cosa de asomarse desde nuestras casas y ver lo que algunos no quieren ver.

La trilogía del Dato-Información-Conocimiento es clave para que las personas entiendan el problema. Un elemento que esté ausente, generará consecuencias de las que ya hemos sido testigos alguna vez; la falta de conocimiento como precursora de acciones promovidas por desconocimiento.