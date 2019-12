De cara a 2020

El 20 de septiembre recién pasado se cumplieron 500 años desde que 250 personas, a bordo de un total de cinco naves comandadas por el navegante portugués Fernando de Magallanes, zarparan desde el puerto de la ciudad española Sanlúcar de Barrameda, con la misión de encontrar un paso entre los océanos Atlán-

tico y Pacífico, para abrir una nueva ruta comercial europea. El 21 de noviembre del próximo año, se cumplirán 500 años desde el momento en que encontraron ese paso, hoy llamado Estrecho de Magallanes en su honor.

Hasta el inicio de este párrafo, usted ya ha leído dos veces la frase “500 años”. Y esto no es nada en comparación con la cantidad de oportunidades en que la hemos visto u oído en las noticias, tanto regionales como nacionales, desde mucho antes de 2019. Porque la idea de recordar este hito histórico surgió no sólo como una iniciativa de las ciencias sociales y humanas, o de las embajadas de las respectivas naciones involucradas en esta travesía, sino también de la actividad cultural, política y económica local, interesada en visibilizar internacionalmente estas tierras australes, incluyendo los recursos y nuevas oportunidades comerciales que, como hace casi cinco siglos, ella ofrece.

En medio de ese entusiasmo, la Universidad de Magallanes se plegó al esfuerzo regional, considerando que es justo valorar una aventura titánica, de profundos costos humanos para su tripulación e indiscutible importancia como hito histórico-geográfico para la humanidad. Porque gracias a esta circunnavegación al globo terráqueo, no sólo se logró la primera vuelta al mundo, sino que también se comprobó su redondez y real extensión, la verdadera proporción de tierras emergidas y océanos, la existencia de poco más de 4 mil kilómetros de costa sudamericana y la presencia de habitantes y de un medio natural que no figuraban en los mapas del viejo mundo.

Pero hay otros números que acompañan, indisolublemente, al 500. Uno es la cantidad de años que los habitantes originarios existían en el extremo sur americano, antes de ser descubierto por los habitantes europeos: 11 mil, según los registros más antiguos de presencia humana en la zona. Otro es la cantidad de pueblos que existían hasta ese momento: 5, según la clasificación arqueológica que contempla a los selk’nam, aonikenk, haush, kawésqar y yaganes.

Apelar a los números no es quedarnos sólo en la superficie. Al analizar sus significados, se explica por qué la Universidad de Magallanes no escogió el 500 para el logotipo que marca la organización de los eventos alusivos al hito histórico, reforzando la idea de que no queremos reconocer sólo los cinco siglos que vinieron después de la travesía, invisibilizando de este modo la historia que los precede y que es mucho mayor. Porque identificamos también el quiebre biocultural que significó la globalización de esta parte del planeta para sus habitantes humanos y no humanos, y entendemos el dolor que sienten los pueblos originarios cuando se organiza una programación festiva, en conmemoración de lo que para ellos fue el inicio de una etapa intrínsecamente conectada a la colonización de fines del siglo XIX, con su consecuente genocidio.

Por eso, escogimos el número 2020. Porque creemos que en el presente y en nuestra proyección hacia el futuro, es donde nos unimos descendientes de mundos ancestrales y actuales, seres vivos de todas las especies, de mares y hielos, océanos y continentes, viajeros y colonos, ciencias y artes, identidades locales y globales. Esperamos haberlo reflejado en una agenda universitaria, cuyo objetivo es tender puentes a partir de análisis y reflexiones sobre el hito y sus implicancias, así como también sobre la historia que le antecede. De este modo, esperamos conectar también al mundo académico con la comunidad, en un diálogo que propicie el acercamiento de distintas perspectivas que confluyen en este renombrado paso bioceánico.