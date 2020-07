Del Estado solidario al Estado crediticio

El Estado Social de Derecho es el concepto de Estado centrado fundamentalmente en el servicio o la atención preferente del ser humano en el cumplimiento de sus fines y funciones, considerando especialmente las nefastas consecuencias generadas en la segunda guerra mundial respecto de la población mundial y del hecho que cuestiones ajenas al ser humano, considerado como especie única y sujeto de derechos, no pueden ser materia de atención del mismo, y es a ese Estado Social de Derecho que se refiere, en su opinión, el profesor argentino Agustín Gordillo cuando precisa: “en la última parte del siglo XX y comienzos del XXI la concepción del estado de Bienestar o estado Social de Derecho comienza a entrar en crisis, derivada no tanto de un cambio del orden de aspiraciones sociales, sino de una reevaluación de las posibilidades reales del Estado para satisfacerlas y los nuevos desafíos del mundo contemporáneo. El fantasma de lo que se ha dado en llamar la globalización de la economía, el neoliberalismo, etc., lleva la necesidad de procurar “alcanzar el equilibrio fiscal”. Concretamente, el Estado de Bienestar condujo en nuestro país a la creación de una enorme burocracia tan ineficiente y sin control de racionalidad, como para absorber la casi totalidad de los recursos afectados a sus fines. …”.

Así las cosas, las limitaciones o las condiciones materiales del Estado, siempre se deben considerar cuando tratamos de encausar al Estado en el cumplimiento de sus fines propios.

El tema de esta columna se refiere precisamente a la necesidad, especialmente en tiempos de pandemia, de anteponer al ser humano como el principal sujeto en virtud del cual se debe hacer la gestión estatal, no un grupo de personas, una actividad o un compromiso que atienda a otros objetivos.

Por supuesto que en la tarea descrita no es posible desatender a las obligaciones de protección de la ciudadanía y el rol vital que le corresponde en mantener las condiciones para la ejecución y desarrollo de las diversas actividades económicas y sociales que son necesarias para el desarrollo de la sociedad.

Así las cosas, sorprende que la solución para el apoyo a la clase media en estos tiempos que obligan a confinamiento se base en otorgamiento de créditos a los ciudadanos, a menos que, al igual que los créditos que se otorgaron a la banca en la década de 1980 después dichos créditos no se cobren a los ciudadanos asumiendo el Estado el costo, pero en ese entendido sería mejor evitar la angustia y el peso emocional a los ciudadanos y plantearles de una vez que tendrá el mismo, no uno distinto ni más deferente, que aquel que le dieron a las instituciones bancarias en épocas de crisis.

Asumir que se mantiene este crédito a la clase media implica asumir que hemos

inaugurado un nuevo tipo de Estado: el Estado Crediticio y que, como corresponde en la vida misma, cada cual asuma su decisión y la responsabilidad que de ello deriva. Por mi parte creo que este constituye la consagración de un sistema único en el mundo que no comparto.