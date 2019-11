Demandas sociales, violencia y autocrítica

¡Qué lamentable es cuando las legítimas demandas sociales de la mayoría de la población van quedando ocultas tras la violencia y la destrucción protagonizadas por algunos inconscientes! Así, también, es absurdo y lamentable el intento de incendiar la Catedral de nuestra ciudad. No sólo es una acción delictual que hiere el sentimiento religioso de los católicos, sino que es un atentado contra todos los derechos y deberes fundamentales que queremos vivir como pueblo, en el respeto mutuo y en la justicia para todos.

Por cierto, habría que preguntarse al servicio de qué intereses actúan los violentos, pues, por una parte, generan más represión y también -a los ojos de muchos- lo que hacen es desvirtuar u ocultar las legítimas demandas de la protesta social. El costo -no sólo material- sino emocional de la violencia que se ha desatado es tremendo, por eso es necesario -para todos, sin excepción- ir entrando en una seria autocrítica.

Ahora, muchos opinan que esto era algo que se venía venir y que en algún momento explotaría. Como suele ocurrir, luego de la guerra todos son generales, pero si sabían lo que pasaría nadie hizo nada. No he escuchado ninguna autocrítica de estos “profetas” que sabían que esto iba a pasar, y que si sabían, no hicieron nada.

Todos hemos podido escuchar intervenciones de políticos de todos los colores que, en modos diversos, manifiestan una comprensión por las justas razones de la protesta social o proclaman una decidida adhesión a las demandas ciudadanas; pero, todavía no se conoce una autocrítica seria y profunda de los políticos y sus partidos, del Parlamento, y de las diversas autoridades de gobierno. Me refiero a una autocrítica que se traduzca en cambios profundos en la forma de ejercer una autoridad al servicio de la ciudadanía y de las necesidades de los más postergados.

Para poder avanzar en la búsqueda de soluciones reales y posibles para los tremendos problemas sociales que -como un cáncer agresivo afectan a nuestro cuerpo social- es preciso ver con mucha atención en qué estaba cada uno antes del estallido social; sólo así es posible realizar los cambios necesarios.

Es preciso reconocer que muchos vivían en una total apatía social, sin participar en nada, sin ocuparse -en lo más mínimo- de las demandas de justicia social, sin ir a votar en las elecciones, viviendo en su metro cuadrado. También es preciso reconocer que muchos aprovechaban de un sistema centrado en la acumulación de capital, en el lucro y en los beneficios que el dinero ofrece (beneficios que, por cierto, sólo son para algunos). Es preciso reconocer que muchos, muchísimos, estaban adormecidos por el bienestar y dedicados al consumo de lo que las vitrinas ofrecen. Claro, esto de vivir en modo consumista tiene un precio que es para quienes lo pueden pagar. También es preciso reconocer que muchísimos adormecidos compraron ese consumo a través de las tarjetas de crédito y ahora a lo más que aspiran es a renegociar las deudas que no pueden pagar.

Hay que mirar y reconocer con seriedad en qué estaba cada uno hasta hace tres semanas, cuando comenzó el estallido social. Eso es sólo para iniciar el camino de la autocrítica que permite corregir errores y enmendar el rumbo. La verdadera autocrítica comienza con el reconocimiento de las propias responsabilidades, errores o culpas, pero es para poder llegar a algo nuevo y mejor a través de un real cambio de prioridades, opciones y actitudes. Sólo entonces la autocrítica produce sus frutos de conversión.

Ante un estallido social como el que vivimos, la necesidad de autocrítica es para todos, no excluye a nadie. A lo mejor, algunos tendrán que preguntarse cuántas veces se callaron ante las injusticias o miraron a otro lado para no tener problemas. Otros tendrán que preguntarse si acaso con sus actos corruptos o sus evasiones tributarias no estuvieron saqueando los bienes que son de todos, especialmente de los más postergados. Otros tendrán que preguntarse hasta dónde es justo el buen salario que ganan en una sociedad tan desigual en la distribución de bienes y de oportunidades. Otros tendrán que preguntarse hasta dónde quieren llegar con la violencia que sólo destruye. En fin, la lista sería casi interminable. Lo importante es tener claro que solamente con una seria y profunda autocrítica es posible dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución.