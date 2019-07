Derechos y deberes

El suicidio de un ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua al cual se le había abierto un “cuaderno de remoción”, ha puesto una nota dramática en una serie de denuncias e investigaciones que se arrastra largamente en nuestro país.

La muerte del juez Marcelo Albornoz no era lo que buscaban quienes, tras la denuncia de irregularidades en la Región de O’Higgins, debieron investigar estos casos. Pero ello no implica que los medios de comunicación y las autoridades deban renunciar a lo que es su obligación. Aunque, como en este caso, haya un efecto lamentable y doloroso, la sociedad necesita que se indaguen todas las denuncias serias y bien respaldadas.

Es evidente que el periodismo está cumpliendo su papel. Un caso reciente es el de los altos sueldos y privilegios de los capellanes de las Fuerzas Armadas. No se les acusa de que sean corruptos, pero salta a la vista el desequilibrio manifiesto en sus rentas, pagadas por el Estado, y lo que reciben habitualmente los religiosos.

Complican el análisis objetivo de la situación algunas pocas reacciones destempladas de defensa o ataque. En el caso de los capellanes se sostiene que forman parte de las Fuerzas Armadas desde los tiempos de O´Higgins. Se agrega que durante la guerra del Pacífico fue necesario nombrar capellanes chilenos porque nuestros soldados no recibían atención adecuada de los sacerdotes peruanos. Es de toda justicia que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan la posibilidad de recibir auxilio espiritual según sus creencias. Eso no está en discusión. El tema es cómo debe remunerárseles y si corresponde o no que vistan uniforme y tengan un grado militar.

Lo del uniforme no parece adecuado. Lo de las remuneraciones se torna discutible en la medida que exceden el ingreso percibido por cualquier otro sacerdote.

En este análisis es indispensable, desde luego, separar situaciones.

Lo de los capellanes no es congruente con el mensaje evangélico y aunque obedezca a una tradición, debe ser revisado. Las acusaciones de corrupción, en cambio, implican delitos que no sólo deben denunciarse e investigarse, sino que deben ser castigados. El manido lugar común de que se trata del dinero de todos los chilenos, se aplica sin atenuantes en estos casos. Militares, carabineros y jueces requieren de la confianza de la ciudadanía para que puedan cumplir sus delicadas funciones.

Lo mismo, claro debemos hacer todos los ciudadanos, cualquiera sea nuestro lugar en la sociedad. Pero quienes han sido elegidos por los votantes, o fueron ungidos por sus capacidades para ocupar cargos de alta responsabilidad, tienen una obligación mayor.

Esta determinación de derechos y deberes tiene ya larga data en nuestra civilización. Algunos aspectos han debido perfeccionarse con el tiempo, pero nadie los pone hoy en duda.

Conviene tener presente en estos tiempos de denuncias y sospechas, lo que recoge en detalle el artículo 19 de nuestra Constitución en su inciso segundo:

“En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Confiemos en que los procesos en curso y las denuncias que los han precedido, no borren estas verdades.