A menos de dos meses del plebiscito constitucional, el tema saltó con fuerza a la actualidad. La pandemia del Covid-19 había hecho que muchos chilenos se despreocuparan de la consulta fijada para el domingo 25 de octubre. Ahora, de golpe, empezó una discusión desde todos los ángulos posibles.

La irrupción en el debate político del ex senador y ex ministro Pablo Longueira agregó condimentos tradicionales al tema. Pero, dada nuestra experiencia histórica, todo está en suspenso hasta “después del 18”. Sólo entonces, once meses después del estallido social, encararemos los chilenos el más importante acuerdo que se generó entonces: decidir si queremos o no una nueva Constitución.

Hay que tener en cuenta las muchas novedades que ofrecerá esta votación.

La primera novedad es cómo votar en tiempos de pandemia. Se ha producido un intenso debate acerca del voto de los contagiados con el Covid-19. Hay quienes creen que tienen derecho a votar. Pero, al revés de quienes ejercen ese derecho en silla de ruedas o con serios impedimentos físicos, muy distinta es la situación del que tiene un mal contagioso: no sólo se expone él a males mayores, también pone en riesgo al resto de los votantes.

Se ha planteado que algo así se podría solucionar mediante el voto electrónico o por correo, Pero aquí entramos a otra faceta: la posibilidad de un fraude.

En un gesto que en cualquier otro dirigente de nivel mundial sería impensable, el presidente Trump recomendó a sus electores que voten dos veces. Supuestamente se trata de verificar que los sistemas de seguridad funcionen normalmente. (Me recuerda lo que ocurrió en una empresa en la que se descubrió que se producían pequeñas sustracciones de dinero desde un escritorio. Para identificar al culpable el contador anunció que haría una prueba colocando una cierta suma a fin de ver qué pasaba. El obvio resultado fue que el dinero desapareció… y el misterio quedó sin resolver. Temo que lo mismo podría pasar con la ingeniosa (¿ingenua?) estrategia de Trump).

Más grave es otra situación que no se ha dado en Chile, pero que se ha denunciado en campañas y votaciones en diversos países. Es la explosiva mezcla de nuevas tecnologías de la comunicación, en especial redes sociales y cálculos políticos malintencionados. En la primera campaña de Trump, se habló de la trama rusa que consistía en difundir noticias falsas en las redes sociales en cuentas creadas por Moscú.

También se denunció a Cambridge Analytica, una cosultora que utilizó mañosamente a Facebook. Fue el peor escándalo que ha enfrentado la red social. De acuerdo a los diarios The New York Times y The Observer, se usaron datos privados para manipular psicológicamente a los votantes en EE.UU. en 2016 y en otros países. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, asumió la responsabilidad y aseguró que garantizaría la privacidad de los usuarios.

Estas señales explican por qué en Chile el Servicio Electoral (Servel) pidió facultades para regular la propaganda para el plebiscito en redes sociales. El presidente de su consejo directivo, Patricio Santamaría, sostuvo que buscan que quienes realizan cualquier tipo de publicaciones promoviendo alguna opción sean siempre personas identificadas.

En Estados Unidos Facebook acaba de reafirmar su voluntad de ser muy estricta en esta materia, Lo mismo debería ocurrir en Chile.