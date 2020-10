Diagrama de Ishikawa y el Covid-19

Por Hernán Rocha Pavés

El Diagrama de Ishikawa, es conocido en el ámbito de la administración como el diagrama de cola de pescado y otros la han llamado espiga de trigo, todo esto por su conformación como modelo topológico. Consiste en una linea central (espina dorsal) que origina el problema y agrega lineas a sus costados (espinas) donde se buscan las causas del problema. Cada “espina” es una causa y aparece una causa de la causa y así sucesivamente. Se dice las causas puesto que su origen se sitúa en el reconocimiento ya como teoría bastante antigua dentro de la física, filosofía y otras disciplinas basado en la existencia de lo que podemos llamar la “ley de causa y efecto” es decir, toda acción provoca una reacción. También es una buena explicación, que las acciones generan intrínsicamente consecuencias, positivas o negativas y de esto también se puede deducir que los accidentes no existen, lo que existe es una sucesión de hechos anteriores que generó lo que llamamos un “accidente”. Causa-efecto.

En abril nuestra región soportó el embate de la pandemia con un crecimiento exponencial de contagios, y una de las causas que majaderamente se manifestó en ese tiempo fue el descuido de las personas. Luego, con el pasar del tiempo se aceptó la idea de que las autoridades hicieron caso omiso en su momento de detener la bajada de pasajeros de los Cruceros, que el acceso por las fronteras era permisivo y el Aeropuerto recibía pasajeros sin ninguna restricción. Aún no sabemos sin embargo si esas hipótesis se probaron.

Pasado el tiempo y después de liberar a la población, nuevamente se cae en un crecimiento de contagios, pero esta vez ya más exponencial desde sus inicios. La actuación de las autoridades centrales a través de sus buzones regionales fue y es exactamente igual: Cuarentena de fin de semana, cuarentena total, restricción vehicular (¿sería para que los autos no se contaminen con el virus?). Ninguna evaluación respecto de la experiencia pasada, y se vuelve a tratar el efecto del problema sin buscar la causa de él. Esta situación lleva a lo que ya ocurrió en abril, es decir se resolvió el efecto que fueron los contagios en aumento sin conocer o investigar la causa del problema. Por ahora, y de manera dispersa pero no informada coherentemente se “creen” muchas cosas, pero en los hechos no percibimos un análisis causa – efecto que explique a la comunidad, porqué debe continuar una cuarentena. Ishikawa, dicen, recomendaba preguntarse cinco veces ¿porqué?, y allí encontraremos la causa, atacaremos la causa y se resolverá el problema de la expansión exponencial de contagios. Por ejemplo, problema: El virus Covid 19 se expande exponencialmente, ¿porqué?: La Primera espina o causa es porque las personas hacen reuniones masivas en cuarentena, ¿porqué?, porque se generan muchos permisos, ¿porqué?, porque las personas no respetan el toque de queda, ¿porqué?. Segunda Espina o causa es porque ingresan a la región muchas personas a trabajar, ¿porqué?, porque los controles del Aeropuerto son laxos, ¿porqué?, porque las autoridades no toman decisiones al respecto, ¿porqué? Tercera Espina o causa es porque existe baja trazabilidad, ¿porqué?, porque hay pocas personas en esas funciones, ¿porqué?, porque el Estado no aporta suficientes recursos, ¿porqué?, porque las decisiones se toman centralizadamente, ¿porqué? Cuarta Espina o causa es porque las decisiones han sido desde febrero tardías, ¿porqué?, porque la autoridades actúan como buzón de la administración central, ¿porqué?, porque se impone una visión centralista, aún frente a catástrofes, ¿porqué?

Estas son hipótesis, pero sólo un estudio de estas características (aplicando este modelo u otro) podrá ser insumo válido y suficiente para detener el problema, el resto es atacar los efectos y mantener vigente el problema central pues no hemos atacado las causas.

La cuarentena de fin de semana, cuarentena total, la renuncia de la Seremi de Salud, la renuncia del Intendente, dar pie atrás a un oficio que al parecer no era y se filtra, son sólo efectos, nocivos por cierto, pero sólo efectos.