Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura 2018

En esta misma columna hemos señalado que, desde 1901 a 2017, el Nobel de Literatura fue otorgado a ciento catorce autores (as), de los cuales sólo catorce son mujeres, es decir, el 12,28%. En 2018 el premio no fue entregado a raíz de los escándalos de abusos sexuales que sacudieron a la Academia Sueca, entidad a cargo de la distinción. En Chile, sobre un total de cincuenta y tres galardonados (as) hasta 2017, el Premio Nacional de Literatura lo habían obtenido cuatro mujeres, representando un 7,54%, fueron ellas: Gabriela Mistral, Marta Brunet (a nuestro entender, la gran olvidada), Marcela Paz e Isabel Allende. En 2018 la premiada fue Diamela Eltit: “en forma unánime por su trayectoria y aporte cultural”. Con ella, el porcentaje de mujeres reconocidas subió a 9,43%.

Estamos frente a una expresión de violencia absoluta, nada podría indicarnos que los hombres son mejores escritores que las mujeres, pero ahí están las cifras, la evidencia de otra manifestación de la marginalidad a la cual la sociedad ha relegado a la mujer.

El premio a Eltit -así quisiéramos interpretarlo- es, en adición a sus indiscutibles y sobresalientes méritos literarios, una reivindicación, un pequeño intento de ajuste de cuentas. La misma autora al recibir la noticia señaló: “el propio medio (literario) debe reconocer que no ha sido equitativo con la entrega de este premio, que ha favorecido antes a 49 hombres. Es una tarea pendiente. Las escritoras debemos considerar y mantener una mirada muy atenta a estas asimetrías de género que acechan a la mujer en todos sus ámbitos. Es una batalla que seguirá en curso”.

Esta marginalidad a la que aludíamos es precisamente la vereda desde la cual se expresa Eltit y es -ya lo veremos más adelante- la doble marginalidad de esta artista integral, pues Diamela Eltit es mucho más que una escritora que proviene del mundo académico, cuya literatura -y lo diremos de entrada- es compleja.

Sus datos personales indican como fecha de nacimiento el 24 de agosto de 1949 en Santiago de Chile. En 1971 obtuvo el título de Profesora de Estado en Castellano en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 1976 el grado de Licenciatura en Literatura en la Universidad de Chile. Ejerció como Profesora en colegios de Santiago y posteriormente en distintas universidades.

Si bien es cierto, su verdadera irrupción literaria fue en 1983 con la novela “Lumpérica”, Eltit venía desde hacía un buen tiempo escribiendo y desarrollando una vasta y maciza obra artística, en especial, en el Colectivo de Acciones de Arte (CADA), que fundaron junto al poeta Raúl Zurita, el sociólogo Fernando Balcells y los artistas visuales documentalista Lotty Rosenfeld y Juan Castillo. Surgido en 1979 en plena dictadura; “en el accionar del CADA confluyeron dos elementos centrales: la necesidad de renovación teórica y práctica del quehacer artístico nacional, vinculándolo a las corrientes neovanguardistas mundiales; y la urgencia de resituar este quehacer sobre la fusión de arte y vida, entendida esta fusión como sustento programático que se expresaba en las acciones realizadas por el colectivo” (http://www.memoriachilena.gob.cl).

El escenario de las operaciones del CADA era la ciudad: perfomances, intervenciones, preferentemente desde la marginalidad, prostíbulos, hospederías, barrios bravos, donde la propuesta artística rebalsa sus propios límites transformándose en propuesta política.

“…se trataba de salidas a la ciudad, sin un programa estructurado, tan sólo la orientación, la fijación en mundos cruzados por energías y sentidos diferenciadores de un sistema social y cultural visible” (Eltit, Diamela, “Emergencias”, pag. 65).

El contenido estético de las acciones de este periodo, estimamos, fue determinante en la producción literaria posterior de Diamela Eltit, a la que nos referiremos el próximo domingo.