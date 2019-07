Disculparse: ¿arrepentimiento genuino o conveniencia instrumental?

Durante estas tres situaciones han tenido como elemento común el pedir disculpas. Catalina Pulido después de su histérica reacción ante carabineros al reusarse recibir una infracción, Alejandra Valle después de escribir y borrar un insultante twet a Carabineros relacionado con el anterior hecho y, finalmente, Daniel Jadue al retractarse de la crítica que hizo a Michelle Bachelet respecto al informe que como Alta Comisionada de DDHH de la Onu emitió sobre la situación en Venezuela.

A pesar de las disculpas ofrendadas por sus arrepentidos ejecutantes, las consecuencias para las dos primeras fue perder su fuente laboral, y aunque para el alcalde de Recoleta no tuvo repercusiones tan complejas, acusó el golpe de no contar con el respaldo de su partido que hasta el momento incluso lo erigió como una alternativa presidenciable.

El debate para muchos está sobre la mesa: ¿pueden conductas de la vida personal u opiniones expresadas tener costos como el perder una fuente laboral?, ¿puede explotarle en las manos de los que han defendido el “discurso políticamente correcto” una situación que se les vuelva en contra?, ¿el arrepentimiento de estas personas es percibido genuinamente por la gente, o sólo sería una reacción conveniente para sus verdaderos intereses?

Estos son sólo tres casos pero estamos, y seguiremos estando, llenos de declaraciones desafortunadas, las que en ocasiones traen repercusiones de mayor alcance u otras que pasan casi desapercibidas; pero el común denominador es que la gente seguirá prestando atención a quienes presentan roles de comunicadores sociales, con un análisis de mayor crítica más allá de los colores y conveniencias de pensamiento.

Si bien el dicho dice que “errar es humano y perdonar es divino”, con la consiguiente necesidad que el pedir disculpas y reconocer los errores es parte esencial de la convivencia humana, resulta muchas veces difícil hacer un diagnóstico adecuado acerca de la autenticidad de este arrepentimiento, que puede ser consecuencia de una genuina reflexión que da cuenta de la acción equivocada, o simplemente de evaluar las reacciones negativas del ambiente ante lo que pensábamos era un buen proceder.

Según las premisas que ordenan lógicamente la comunicación, quienes ejercen el rol de comunicadores deben estar especialmente atentos al valor y contexto que dan a sus palabras, pues tienen mayor probabilidad de equivocarse que aquellos cuya preferencia es guardar silencio. Es algo tan obvio que parece no ser considerado muchas veces. Pero el verdadero cambio de paradigma radica en saber manejar las redes sociales y alertarse de la instantaneidad y masividad con que se viraliza la información, además por supuesto de las posibles interpretaciones de los diferentes actores ante los mensajes. Si bien es cierto no se puede agradar a todas las personas y el costo de emitir declaraciones acerca de una temática puede ser la antipatía (justificada o no) de un sector; los comunicadores efectivos no recurren frecuentemente a las disculpas pues asumen el costo de sus expresiones, gracias a un ejercicio hipotético en que se han visualizado las consecuencias de sus dichos, tal como un avezado jugador de ajedrez va planificando su partida.

Todos fallamos, todos hemos emitido mensajes poco felices o ejercido acciones desubicadas alguna vez, siendo más común esto cuando las emociones nos desbordan, estamos demasiado seguros acerca de algo, tenemos preocupaciones personales o simplemente queremos diferenciarnos del resto sin tener el conocimiento o la información suficiente, siendo estos aspectos más situacionales o del momento. Por otra parte, pueden observarse factores más disposiciones o permanentes, como un temperamento impulsivo o patrones actitudinales y conductuales que resultan escasamente considerados o empáticos con los demás. Todos, especialmente los comunicadores sociales, deben colocar especial atención a estos factores, porque si bien pedir disculpas es loable y necesario, ser asertivo comunicacionalmente es mucho mejor.