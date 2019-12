Domingo Santa María

HA SIDO UNO de los Presidentes más francos que ha tenido Chile a lo largo de sus años como República.

Conocido por su anti-catolicismo, en una época en que decir ello públicamente era sacar patente de leproso, abominaba de los curas, a quienes consideraba intercesores de una causa poco transparente.

En cierta oportunidad el arzobispo de Santiago, monseñor Mariano Casanova conversaba con “Chumingo” Santa María en un salón de La Moneda. Se quejaba el presbítero de la escasa religiosidad del chileno y de la poca convicción de muchos que se decían devotos. En un momento de intimidad en la conversación, el enviado de Dios le dijo:

– Si hiciera un catastro de los fieles que cumplen con lo que se les dice en la homilía, me llevaría más de una sorpresa. Y lo peor, Presidente…es que son pocos los fieles que cumplen los Diez Mandamientos.

Luego de escuchar a un arzobispo apesadumbrado, el cazurro Santa María le respondió:

– Lo que usted me dice, no es sorpresa…¡El chileno no cumple ni el más elemental de los Reglamentos…imagínese si va a respetar los Diez Mandamientos!

Cuando llegó a la presidencia le imprimió a ésta un marcado personalismo.

Vanidoso y egocéntrico hasta para estornudar, cuando le preguntaban por qué hablaba tanto de sí mismo se limitaba a responder:

– Porque soy la persona que tengo más a mano.

Pasó a la historia como un Presidente más, aunque su sentido del humor fue pintoresco, en un país tan serio como inauguración de morgue.

En su gobierno se dictó la Ley de Régimen Interior, donde la mano del personalista Presidente quedó otra vez de manifiesto, ya que en esta ley se disminuyeron las atribuciones de Intendentes y Gobernadores.

Santa María tenía sus explicaciones para ello:

– No quiero que ningún Gobernador o Intendente se luzca a costa mía. Además, así dejarán de aprovechar esa plataforma para llegar a la presidencia.

Así era don “Chumingo”. Directo, sin afeites…y jamás andaba con el recado ladeado.

Cierta noche, al pasar por la Plaza de Armas, encontró al clásico borrachito que “dormía la mona” tendido en uno de los bancos de la mentada Plaza.

Algo indignado ante semejante desacato a la ley en pleno centro, Santa María, atinó a despertarlo él mismo tocándolo con su bastón.

El curadito, sintiéndose interrumpido en su profundo sueño, se dio vuelta en su improvisado lecho. Pero como el Presidente insistiera en despertarlo, el hombre preguntó de mal humor y en medio de un bostezo:

– ¿Quién molesta?

A lo que el Presidente contestó:

– Santa María.

El borracho respondió al instante:

– Ora pro nobis -y continuó con su ansiada siesta.

La historia señala que Don Domingo, haciendo gala de buen humor ante tan ingeniosa respuesta, le perdonó el castigo, dándole algunos sabios consejos atingentes a abandonar ese funesto vicio.

Se sabe que fue anticlerical hasta los tuétanos.

Solía decir a sus ministros:

– Hay gente que cree que odio a la Iglesia. Están equivocados. La Iglesia no debería morir jamás, pues de lo contrario, los pecados perderían su gracia.

Así era don “Chumingo”, cazurro y zumbón…